Du lịch Việt Nam phục hồi và tăng tốc

Tổng số khách du lịch quốc tế trong năm 2023 ước đạt 12,5 triệu lượt, vượt chỉ tiêu đặt ra (8 triệu lượt) và đạt mục tiêu đã điều chỉnh (12,5 - 13 triệu lượt) của năm 2023. Lượng khách du lịch nội địa ước đạt 108 triệu lượt; vượt 5,8%; tổng thu từ du lịch ước đạt 672.000 tỉ đồng, vượt 3,38% so với kế hoạch năm 2023. Hình ảnh du lịch Việt Nam được nâng cao và định vị rõ nét hơn trên trên bản đồ thế giới, năng lực cạnh tranh được cải thiện.



Du lịch hang động ở Quảng Bình. Ảnh: HOÀNG PHÚC

Tuy vậy, quá trình phát triển du lịch vẫn còn có những bất cập, điểm nghẽn trong quản lý nhà nước, kinh doanh về du lịch cần khắc phục. Đáng lưu ý là hiện tượng người nước ngoài núp bóng hành nghề hướng dẫn; một số doanh nghiệp Việt Nam vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch (kinh doanh không có giấy phép, không đủ điều kiện theo quy định pháp luật, vi phạm về điều kiện ký quỹ, người điều hành; quảng cáo sai sự thật)…

Về xúc tiến, quảng bá du lịch, Cục Du lịch thừa nhận chưa tổ chức được các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam có quy mô, tính chất quốc gia, tạo tiếng vang, quy tụ các địa phương, doanh nghiệp du lịch tham gia ở các thị trường mục tiêu. Thông tin, quảng bá còn hạn chế, thiếu kịp thời tại các thị trường nguồn quốc tế do thiếu hệ thống văn phòng xúc tiến du lịch quốc gia.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nêu nhiều nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới. Trong đó có tăng cường quản lý khu du lịch, điểm du lịch; bảo tồn và phát huy giá trị tự nhiên, văn hóa cho phát triển du lịch bền vững. Các điểm đến bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách; đặc biệt chú trọng đến vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; khuyến khích sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong xây dựng môi trường du lịch văn hóa, văn minh, thân thiện, mến khách, "mỗi người dân là một đại sứ du lịch". Phát huy vai trò định hướng của cơ quan du lịch quốc gia, vai trò đầu tàu, dẫn dắt của các trung tâm du lịch lớn để hình thành các vùng liên kết, động lực tăng trưởng du lịch.