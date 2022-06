Chiều 6-6, Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức họp báo công bố chuỗi chương trình "Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng", diễn ra từ ngày 11-6 đến ngày 15-8 với nhiều lễ hội và sự kiện quy mô lớn.

Trong đó có chuỗi sự kiện “Take me to the Sun” do Tập đoàn Sun Group tài trợ và tổ chức thực hiện. Chuỗi sự kiện này được đạo diễn bởi “phù thủy sân khấu” Phạm Hoàng Nam cùng ekip gồm các tên tuổi lớn trong giới nghệ thuật Việt Nam…

Hành trình “Take me to the Sun” sẽ bắt đầu với Lễ hội Carnival đường phố Sun Fest dự kiến diễn ra vào các tối thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, trong tháng 7-2022. Đặc biệt, dịp này, Sun Group cũng tổ chức Đại nhạc hội Take me to the Sun, dự kiến diễn ra trong tháng 7 tại Vòng quay Sun Wheel với quy mô 10.000 khách, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng với màn trình diễn pháo hoa.

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại buổi họp báo

Trong tháng 8, lễ hội âm nhạc điện tử EDM quốc tế trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Take me to the Sun” dự kiến sẽ được tổ chức tại Công viên châu Á- Asia Park. Tập đoàn Sun Group cũng cho biết thêm trong mùa hè 2022 và đến cuối năm 2023, rất nhiều công trình, sản phẩm mới ấn tượng sẽ được ra mắt tại Sun World Ba Na Hills.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay 2 năm qua, dịch bệnh đã khiến hàng loạt hoạt động từ du lịch đến thương mại của TP gần như tê liệt, gây thiệt hại nặng nề. Tổng số lượt khách du lịch đến Đà Nẵng trong năm 2021 giảm 55,8%, doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành giảm 36,6% so với năm 2020.

Với chuỗi sự kiện và các lễ hội vừa công bố trên, ông Sơn kỳ vọng sẽ tạo nên sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ cho du lịch Đà Nẵng trong thời gian tới.

Đà Nẵng thu hút khách với loạt chương trình đặc sắc trong mùa hè

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết TP kỳ vọng sẽ thu hút lượng khách tương đương so với dịp hè năm 2019. Phấn đấu đến hết năm 2022, số lượng khách lưu trú đạt 3,5 triệu lượt khách, tăng 3,1 lần so với năm 2021; trong đó, khách quốc tế ước đạt 180 ngàn lượt, tăng 1,8 lần và khách nội địa ước đạt hơn 3,3 triệu lượt, tăng 3,3 lần. Doanh thu lưu trú, lữ hành ước đạt trên 6,7 ngàn tỉ đồng, tăng 3,4 lần so với năm 2021.