Sự kiện diễn ra từ nay đến ngày 31-7 tại các bãi biển trên địa bàn. Khởi động cho mùa du lịch biển là Lễ hội Âm nhạc và Ẩm thực biển An Bàng ngày 10 và 11-6. Lễ khai mạc Festival biển "Hội An - Cảm xúc mùa hè" diễn ra chiều 18-6 với chương trình nghệ thuật sôi nổi, trẻ trung, mang âm hưởng biển của Hội An dành tặng du khách. Tại lễ khai mạc, Hội An sẽ phát động nhân dân và du khách cùng hưởng ứng thông điệp du lịch xanh trên toàn địa bàn đúng với chủ đề của Năm du lịch quốc gia "Quảng Nam- Điểm đến du lịch xanh" cùng nhau hướng tới các hoạt động thân thiện với thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững.