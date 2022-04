Từ tối ngày 4 đến sáng 5-4, trên một số trang mạng xã hội Facebook đăng tải hình ảnh cô gái trẻ người nước ngoài chụp ảnh "khoe mông" trên một chiếc thuyền ở sông Hoài (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) gây xôn xao.



Nữ du khách "khoe mông" trên sông Hoài gây xôn xao Ảnh: Facebook

Cụ thể, trong 2 bức ảnh do chính chủ nhân đăng tải sau đó được các trang mạng lấy lại, nữ du khách mặc trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam, tay cầm hoa đăng tạo dáng trên thuyền. Thay vì mặc quần dài kèm chiếc áo thì cô gái chỉ diện mỗi chiếc nội y, để lộ gần như toàn bộ "vòng 3".

Trên mạng xã hội, nhiều người chỉ trích nữ du khách ăn mặc phản cảm, làm mất đi nét đẹp vốn có của tà áo dài được xem là biểu tượng của phụ nữ Việt Nam. Tuy vậy, một số ý kiến cho rằng cô gái mặc như vậy là bình thường, cô chỉ mặc để chụp ảnh làm kỷ niệm trên sông Hoài, không phải ăn mặc phản cảm ở nơi trang nghiêm nên mọi người cần có cái nhìn thoáng hơn…

Nhiều người chỉ trích vì cho rằng nữ du khách ăn mặc phản cảm Ảnh: Facebook

Trao đổi với báo chí sáng 5-4, ông Tống Quốc Hưng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP Hội An, cho hay đang tìm tung tích nữ du khách này để nhắc nhở. Theo ông Hưng, nữ du khách chụp ảnh "khoe mông" ở trên sông Hoài thuộc Khu phố cổ Hội An là không phù hợp vì Hội An có quy định du khách không được ăn mặc phản cảm, khoe thân trong khu phố cổ.

Trước đây, đã có nhiều du khách khi đến tham quan phố cổ Hội An ăn mặc phản cảm, chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội đã bị dư luận lên án, cơ quan chức năng nhắc nhở.