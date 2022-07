Đại nhạc hội Take me to the Sun là chương trình nghệ thuật lớn nhất và được trông đợi nhất trong chuỗi "Lễ hội Tận hưởng Mùa hè Đà Nẵng - Enjoy Da Nang Summer Festival 2022" do Sở Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức.



Đại nhạc hội Take me to the Sun thu hút hơn 20.000 khán giả tham dự

Phát biểu khai mạc đại nhạc hội, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng, cho biết các hoạt động kinh tế, du lịch, văn hóa - xã hội đang dần khôi phục bình thường trở lại. Trong đó, ngành du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn và là một trong 5 trụ cột phát triển kinh tế.

Đà Nẵng tập trung các nguồn lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khôi phục lại hoạt động du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp. Từ giữa tháng 3-2022 đến nay, hoạt động du lịch đã khởi sắc mạnh mẽ với nhiều tín hiệu tích cực.

Đà Nẵng cũng được du khách bình chọn xếp vị trí thứ 3 trong top 10 thành phố du lịch hàng đầu Đông Nam Á do Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel & Leisure công bố và Top 25 điểm đến được yêu thích nhất châu Á 2022 do TripAdvisor công bố.

Các nghệ sĩ trình diễn với sự hỗ trợ của pháo hoa và hệ thống âm thanh ánh sáng đẳng cấp

Rapper Karik khuấy động sân khấu bằng bản hit Người lạ ơi

Đêm đại nhạc hội còn có sự xuất hiện của hàng loạt ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Thu Minh, Tùng Dương, Karik, Only C… Khép lại chương nghệ thuật ấn tượng của đêm nhạc, khán giả đã được mãn nhãn trong màn pháo hoa kéo dài 15 phút, gợi nhắc về những mùa Lễ hội pháo hoa quốc tế hoành tráng đã từng thắp sáng bầu trời thành phố sông Hàn, trước khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện.

Trình diễn pháo hoa bên sông Hàn từ lâu đã trở thành "đặc sản" du lịch của TP Đà Nẵng

Sau đại nhạc hội, các đêm Carnival đường phố Sun Fest vẫn tiếp tục diễn ra vào mỗi tối thứ 7, Chủ Nhật hằng tuần. Cùng với đó, tháng 8 tới đây, Sun Group cũng sẽ mang Lễ hội âm nhạc điện tử EDM quốc tế Take me to the Sun tới Công viên châu Á (Asia Park), nối dài chuỗi Lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng.