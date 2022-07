Chiều 9-7, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) đã tổ chức lễ bổ nhiệm nhóm nhạc "BLANK2Y" với vai trò "Đại sứ danh dự du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam". Với sự lan tỏa ngày một mạnh mẽ của làn sóng Hàn Quốc "Hallyu", KTO hi vọng có thể thúc đẩy du lịch Hàn Quốc thông qua hình ảnh của tân đại sứ BLANK2Y, đặc biệt là với người hâm mộ âm nhạc Hàn Quốc tại Việt Nam.



ông Lee Jae Hoon, Trưởng đại diện KTO, phát biểu tại lễ bổ nhiệm

Theo ông Lee Jae Hoon, Trưởng đại diện KTO, trước dịch Covid-19, năm 2019 có khoảng 4,3 triệu du khách Hàn Quốc đã đến Việt Nam. Ở chiều ngược lại, có hơn 550.000 lượt du khách Việt Nam đến Hàn Quốc. Đó là con số ấn tượng thể hiện quan hệ giao lưu du lịch thân thiết giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Với những con số ấn tượng và đặc biệt là việc tái khởi động du lịch, bổ nhiệm nhóm nhạc BLANK2Y làm "Đại sứ danh dự du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam", Hàn Quốc kỳ vọng sẽ quảng bá rộng rãi hơn nữa du lịch Hàn Quốc đến du khách Việt Nam và ngược lại.

Nhằm đẩy mạnh quảng bá và phục hồi du lịch Hàn Quốc hậu đại dịch, KTO đã chuẩn bị và triển khai nhiều hoạt động trong nửa đầu năm 2022 như chương trình chào đón du khách Việt Nam quay lại Hàn Quốc gắn liền với khẩu hiệu "Travel to Korea Begins Again", tổ chức thành công hội thảo du lịch khen thưởng kết hợp hội họp với tên gọi MICE ROADSHOW 2022, dự kiến ra mắt chiến dịch quảng bá Hàn Quốc mang tên Hi Korea trên nền tảng Tiktok - khơi lại cảm hứng du lịch Hàn Quốc cho giới trẻ Việt Nam.

Nhóm nhạc "BLANK2Y" được bổ nhiệm "Đại sứ danh dự du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam"

"Việt Nam là đất nước có mối quan tâm đến K-pop cũng như văn hóa Hàn Quốc cao hơn bất kỳ khu vực nào khác, vì vậy trong tương lai, cùng với "Đại sứ danh dự du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam" BLANK2Y, chúng tôi dự định sẽ tích cực quảng bá du lịch thông qua làn sóng Hàn Quốc "Hallyu" hướng đến giới trẻ"- ông Lee Jae Hoon chia sẻ.

Cũng theo ông Lee Jae Hoon, KTO đã làm việc với các hãng hàng không giá rẻ để khi du khách sang Hàn Quốc sẽ đặt được vé máy bay giá rẻ hơn, giúp cho chi phí du lịch được tiết kiệm. Dự kiến vào tháng 11-2022, KTO sẽ tổ chức một chương trình lớn về văn hóa, du lịch tại Hà Nội để hai nước có thể trao đổi văn hóa, du lịch; tích cực truyền thông trên mạng xã hội, thường xuyên cập nhật thông tin về du lịch Hàn Quốc, những chính sách mới, visa, những hoạt động online dành cho du khách… nhằm mang đến nhiều thuận lợi để du khách đến Hàn Quốc dễ dàng hơn.

Tại lễ bổ nhiệm, đại diện nhóm nhạc BLANK2Y cho hay vô cùng vinh dự được trở thành Đại sứ Danh dự của Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam.

"Bằng âm nhạc của mình, BLANK2Y sẽ luôn nỗ lực để quảng bá vẻ đẹp của Hàn Quốc đến người dân Việt Nam, thúc đẩy du lịch giữa hai nước, và hơn cả đó là kết nối, thắt chặt thêm tình hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc, cùng nhau phát triển hơn nữa" – đại diện BLANK2Y nói.

ông Lee Jae Hoon, Trưởng đại diện KTO, và nhóm BLANK2Y

BLANK2Y sẽ đảm nhiệm vai trò "Đại sứ danh dự du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam" với nhiệm kỳ một năm, từ 9-07-2022 đến 8-7-2023. Trong thời gian này, nhóm sẽ đồng hành cùng KTO trong nhiều hoạt động thúc đẩy du lịch Hàn Quốc thông qua K-Pop, nổi bật trong số đó là kế hoạch biểu diễn tại "Những ngày Hàn Quốc tại Hà Nội" - sự kiện quảng bá du lịch Hàn Quốc lớn nhất sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 11 tới, nhằm quảng bá du lịch Hàn Quốc tới giới trẻ.