Nơi có tình người ở lại…



Suốt bao nhiêu năm "không ngủ", thế rồi, hôm nay TP HCM mệt thật! Sự nhộn nhịp thường ngày của thành phố nhường chỗ cho sự lặng im.

Tuy nhiên, mỗi lúc khó khăn, hoạn nạn, người Việt Nam luôn đồng hành, yêu thương nhau, giúp nhau vượt qua mọi gian khó. TP HCM - nơi của những con người bé nhỏ gom góp vốn tự lực để sinh nhai, nơi ấp ủ và thực hiện những hoài bão to lớn. Trong những ngày TP HCM chìm vào giấc ngủ say, mọi hoạt động chậm lại. Ngày TP HCM chống chọi với mọi khó khăn, cũng chính là lúc tình người ở lại. Tại khắp các quận có bệnh viện dã chiến, những bếp ăn thiện nguyện, những tình nguyện viên luôn kề vai cùng nhau hỗ trợ, tiếp sức cho đội ngũ y bác sĩ và cả những F0 đang "chiến đấu" không ngừng để chiến thắng dịch bệnh. Các xe cung ứng lương thực, phân phát từng bao tải gạo, thực phẩm đến tay người dân khu vực bị cách ly và cả những hộ nghèo không có điều kiện trang trải.

TP HCM những ngày giãn cách - xa nhau đấy nhưng không cách lòng… (Ảnh: Vietravel)

Những niềm tin "màu xanh"…



Sau thời gian dài thực hiện các biện pháp giãn cách nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang dần chấp nhận thực trạng là chuyển sang trạng thái "sống chung" thay vì đạt được mục tiêu "zero Covid -19". Giờ đây Chính phủ các nước đều đang trong tiến trình mở cửa trở lại các hoạt động trong nước cũng như quốc tế, nhằm khôi phục ngành kinh tế nói chung và du lịch nói riêng trong trạng thái "bình thường mới". Sự cố gắng, kiên trì, nỗ lực của Đảng, Nhà nước; sự hy sinh cao cả, thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ; sự đồng lòng, hỗ trợ, san sẻ của mỗi người dân nhất định sẽ thu về những thành quả ngọt ngào. Đường phố vắng bóng xe cộ nay quay về nhịp sống vốn có. Người dân được hỗ trợ tiêm vắc-xin, các quận, huyện nhanh chóng đạt tiêu chí an toàn để người dân tái hòa nhập với nhịp sống "mới". Song song với hoạt động khôi phục kinh tế, y tế, giáo dục, thành phố cũng đang lên kế hoạch phục hồi các hoạt động du lịch sớm bằng các tour khép kín hướng đến các "vùng xanh" an toàn, nhằm kích hoạt lại ngành du lịch. Cần Giờ, Củ Chi, Tây Ninh, xa hơn là Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Hạ Long, Hà Giang... sẽ là những điểm đến không thể thiếu trong danh sách các nơi "must-go" sau dịch. Những hành trình xanh đến địa điểm mới, để khám phá bản thân và cân bằng lại cuộc sống sau những ngày gian khó.

TP HCM đang phục hồi hoạt động du lịch bằng các tour khép kín hướng đến các "vùng xanh" (Ảnh: Vietravel)

Covid-19 đã làm đảo lộn nhiều thứ, nó là đại dịch và dường như, nó cũng là "một điểm dừng" để nhắc nhở chúng ta về những bài học. Điều cần thiết lúc này là mỗi người hãy "làm mới" bản thân, nạp lại nguồn năng lượng tích cực bằng nhận thức, kiến thức, ý thức và tâm thức của mình. Năng lượng cá nhân tập trung thành sức mạnh tập thể, và chúng ta có quyền tin rằng Việt Nam nói chung, TP HCM nói riêng đang hồi sinh trở lại mạnh mẽ, căng tràn sức sống và tươi vui như nhịp sống trước đây...



Ngày 18-10-2021, Vietravel chính thức mở cửa hoạt động trở lại hệ thống trụ sở và văn phòng chi nhánh trên toàn quốc sau hơn 4 tháng tạm dừng do ảnh hưởng bởi Covid-19. Tái khởi động sau đợt dịch lần thứ 4 này, Vietravel mong muốn truyền tải thông điệp "Hành trình xanh - An tâm trải nghiệm" đến với tất cả khách hàng. Trong đó, yếu tố an toàn đảm bảo theo tiêu chí an toàn của Bộ Y tế và ngành du lịch được công ty đặt lên hàng đầu khi tổ chức tour.

Giai đoạn đầu mở cửa trong tháng 10-2021, Vietravel sẽ tập trung vào sản phẩm tại TP HCM đến các vùng xanh như tour Cần Giờ (1- 2 ngày), Staycation, Vũng Tàu, Tây Ninh, tour hồi hương đón người Việt về nước hay các chuyên gia đến Việt Nam làm việc…

Vietravel xây dựng bộ sản phẩm Hành trình xanh đảm bảo yếu tố an toàn theo tiêu chí của Bộ Y tế và ngành du lịch (Ảnh: Shutterstock)

Giai đoạn kế tiếp từ tháng 11-2021, công ty sẽ mở rộng ra sản phẩm liên vùng. Theo đó, các sản phẩm bằng đường bộ từ TP HCM đến Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt và miền Tây. Sản phẩm bằng đường bay sẽ tập trung vào các địa phương Phú Quốc, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế, Hạ Long và Hà Giang. Theo đó, đối với các sản phẩm này, dự kiến công ty sẽ tổ chức các chuyến charter bay cùng Vietravel Airlines để tạo thành một quy trình khép kín từ phương tiện vận chuyển đến địa điểm tham quan… với chi phí tiết kiệm. Tại Hà Nội, Vietravel sẽ triển khai các tour từ Hà Nội đến Ninh Bình, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh…



