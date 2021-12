Tỉnh Quảng Bình là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước mở cửa đón khách du lịch sau làn sóng thứ 4 của dịch Covid-19. Ngay sau mở cửa, ngành du lịch đã chào đón những đoàn khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đây là minh chứng cho một loạt các chiến dịch xúc tiến, quảng bá được UBND tỉnh Quảng Bình và Sở Du lịch triển khai một cách bài bản, khoa học...



"Khám phá Quảng Bình trong trạng thái bình thường mới"

Chỉ chưa đầy 1 tuần mở lại đường bay thương mại, du lịch, Quảng Bình đã chào đón những vị khách đầu tiên đến từ TP HCM. Ngay khi đặt chân đến Cảng hàng không Đồng Hới, du khách được kiểm tra y tế trước khi đến nơi lưu trú. Đoàn đã tham quan theo chương trình du lịch trọn gói "Khám phá Quảng Bình trong trạng thái bình thường mới". Đây là tín hiệu vui cho ngành du lịch tỉnh này sau quãng thời gian bị ngưng trệ.

Ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình, tổ chức đón, tặng hoa cho đoàn du khách đầu tiên từ TP HCM đến Quảng Bình tham quan

Du khách Lý Văn Chiêu chia sẻ đã nhiều lần đến Quảng Bình, thấy người dân nơi đây rất thân thiện, gần gũi, có nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, ẩm thực hấp dẫn… nên bản thân luôn khát khao muốn đến khám phá, trải nghiệm. Tuy nhiên do dịch bệnh nên kế hoạch bị hoãn, phải đợi đến lúc tỉnh mở cửa đón khách trở lại mới có dịp đến tham quan.

"Dịch bệnh nên nhiều du khách có chút e ngại, nhưng chúng tôi khi đến đây đã tiêm đầy đủ 2 mũi vắc-xin; đã xét nghiệm âm tính như vậy là yên tâm. Hơn nữa, các đoàn đều đi theo tour thiết kế theo hình thức khép kín nên luôn đảm bảo công tác an toàn phòng dịch; tại cơ sở lưu trú cũng được chuẩn bị y tế, nhân viên phục vụ cũng đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin nên sẽ an toàn cho du khách" - anh Chiêu thổ lộ.

Vẻ đẹp trong xanh, mát rượu của 1 dòng suối ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Ông Nguyễn Ngọc Quý - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình - cho biết sau hơn 2 tháng chống dịch hiệu quả, đưa Quảng Bình trở về "vùng xanh"; tỉnh chủ trương tổ chức các tour du lịch "Khám phá Quảng Bình trong điều kiện bình thường mới" theo quy trình khép kín thí điểm đến tháng 6-2022.

"Việc mở cửa đón du khách trở lại sau thời gian giãn cách xã hội là nỗ lực của ngành du lịch Quảng Bình nói chung và các đơn vị lữ hành nói riêng. Quá trình thực hiện luôn phải đảm bảo công tác phòng chống dịch; khi mình làm chặt chẽ thì du khách cũng an tâm đến tham quan, trải nghiệm. Sắp tới, chúng tôi tiếp tục đón các đoàn lữ hành từ các địa phương đến tham quan; qua đó góp phần khẳng định Quảng Bình tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, an toàn và khác biệt" - ông Quý cho hay.

Xúc tiến, quảng bá để "vực dậy" du lịch

Bà Bùi Thị Thanh Thúy - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Quảng Bình - cho biết năm 2021 dù chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 nhưng ngành du lịch vẫn nỗ lực thực hiện tốt các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm thúc đẩy sự phục hồi hoạt động du lịch.

Cụ thể, Tổ chức chương trình Kỳ quan Việt Nam trên thư viện Văn hóa Google (Google Art and Culture); phối hợp Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Công ty Chua Me Đất tổ chức chương trình "Chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới" cho các travel blogger và phóng viên báo chí quốc tế... Chương trình quảng bá "Quảng Bình điểm đến thiên nhiên, an toàn và khác biệt"; tổ chức tọa đàm trực tuyến "Khám phá du lịch Quảng Bình trong trạng thái bình thường mới".…

Hang Va là một trong những hang động quý giá nhất trong tất cả các hang động đã được phát hiện tại Phong Nha - Kẻ Bàng, là nơi cư ngụ của những kiến tạo thạch nhũ đẹp và hiếm thấy trên thế giới - ảnh Oxalis

"Năm 2022, du lịch Quảng Bình vẫn đối mặt với nhiều thách thức; do vậy công tác quảng bá, xúc tiến du lịch sẽ tập trung sử dụng hệ thống du lịch thông minh; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý du lịch; xây dựng các chương trình trực tuyến, như: Party Countdown giới thiệu và bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống của Quảng Bình; xuất bản thêm các ấn phẩm du lịch dưới nhiều hình thức để phục vụ công tác xúc tiến, quảng bá du lịch đến với du khách trong nước và quốc tế…" - bà Thúy cho hay.

Các travel blogger và những người nổi tiếng đến khám phá Quảng Bình - đây là một trong những hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch cho địa phương - ảnh Trần Đặng Đăng Khoa

Đáng chú ý, Sở du lịch Quảng Bình sẽ phối hợp với các đơn vị của Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ xây dựng và triển khai đề án phối hợp quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua chương trình ngoại giao văn hóa, các hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại các quốc gia trên thế giới; phối hợp với cộng đồng người Việt Nam tại các nước để quảng bá, giới thiệu du lịch Quảng Bình; liên kết hợp tác với các tỉnh trong khối liên kết Hà Nội - Quảng Bình - Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên - Huế để phát triển các sản phẩm du lịch...