Giáo dục Tuyển sinh

Dự thảo mới: Trường đại học không được áp dụng quá 5 phương thức tuyển sinh?

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO)- Cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh và một chương trình đào tạo áp dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh.

Bộ GD-ĐT vừa có dự thảo thông tư ban hành quy chế tuyển sinh trình độ ĐH các ngành đào tạo và trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Về phương thức tuyển sinh và nguồn tuyển, dự thảo thông tư quy định cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển với xét tuyển) và một chương trình đào tạo áp dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh (không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng).

Chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh - Ảnh 1.

Đại diện các trường ĐH tư vấn tuyển sinh cho thí sinh

Mỗi phương thức tuyển sinh phải quy định rõ các tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách thức tính điểm xét, điều kiện trúng tuyển trong đó:

a) Các tiêu chí dùng để đánh giá, xét tuyển phải dựa trên yêu cầu về kiến thức nền tảng và năng lực cốt lõi mà thí sinh cần có để theo học chương trình đào tạo;

b) Phương thức xét tuyển không thể hiện được yêu cầu ở điểm a khoản này thì người dự tuyển phải có kết quả học tập tối thiểu 2 học kỳ lớp 12 ở cấp giáo dục phổ thông hoặc có điểm thi tốt nghiệp THPT môn học phù hợp với yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo ngoại trừ trường hợp xét tuyển vào các ngành ngôn ngữ hoặc sư phạm ngoại ngữ;

c) Tổng điểm cộng (gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) không vượt quá 10% điểm tối đa của thang điểm xét tuyển; điểm thành phần của từng điểm cộng (điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) tối đa 1,50 điểm theo thang điểm 30.

d) Mỗi thí sinh đều có cơ hội đạt mức điểm tối đa của thang điểm xét, nhưng phải bảo đảm không có thí sinh có điểm xét (bao gồm cả điểm cộng và điểm ưu tiên vượt quá mức điểm 30 đối với tổ hợp xét tuyển theo 3 môn thi.

Về nguồn xét tuyển đối với phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả học tập, kết quả thi theo từng môn (điểm tổng kết các môn học cấp THPT, điểm thi các môn tốt nghiệp THPT và các kết quả đánh giá khác):

a) Tổ hợp xét tuyển sử dụng kết quả các môn thi tốt nghiệp THPT dùng để xét tuyển có ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo; trong đó phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 của tổng điểm theo thang điểm 30;

b) Tổ hợp xét tuyển sử dụng kết quả các môn thi tốt nghiệp THPT có dùng chứng chỉ ngoại ngữ (được áp dụng miễn thi tốt nghiệp THPT theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành), cơ sở đào tạo quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ theo thang điểm 10 để đưa vào tổ hợp môn xét tuyển thay thế môn ngoại ngữ theo nguyên tắc trọng số tính điểm xét môn ngoại ngữ không vượt quá 1/3 của tổng điểm theo thang điểm 30.

Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng trong quy đổi điểm môn ngoại ngữ hoặc chỉ được sử dụng cho điểm thưởng.

Cơ sở đào tạo xây dựng và công bố bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ và điểm xét môn ngoại ngữ theo hướng dẫn của Bộ GD- ĐT; bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ và điểm xét môn ngoại ngữ xây dựng phải có tối thiểu 5 mức điểm chênh lệch ứng với thang điểm của chứng chỉ sử dụng.

c) Tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập 6 học kỳ cấp giáo dục phổ thông (lớp 10, 11, 12) của tối thiểu 3 môn học; trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 của tổng điểm theo thang điểm 30.

Nguồn tuyển là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT, trung học nghề theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 16,00 điểm theo thang điểm 30 (không áp dụng đối với thí sinh thuộc diện đặc cách xét tốt nghiệp THPT, thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế áp dụng phương thức ưu tiên xét tuyển và các chương trình đào tạo được quy định tại chuẩn chương trình).

Dự thảo thông tư cũng quy định chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, ngưỡng đầu vào các chương trình đào tạo...

Tin liên quan

Tuyển sinh ĐH năm 2026, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM mở 4 ngành mới

Tuyển sinh ĐH năm 2026, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM mở 4 ngành mới

(NLĐO) - Năm 2026, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM tuyển sinh vào 20 ngành, trong đó có 4 ngành mới.

Vì sao nhiều trường vẫn chưa có thông tin tuyển sinh ĐH 2026?

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT đề nghị các trường phải công bố tuyển sinh ĐH 2026 trong tháng 10 này nhưng hầu hết các trường chưa thực hiện vì còn chờ quy chế tuyển sinh.

Thêm 2 trường ĐH dự kiến phương thức tuyển sinh ĐH năm 2026

(NLĐO)- Một số trường ĐH tại TP HCM vừa thông tin về phương thức tuyển sinh ĐH năm 2026 cũng như mở ngành mới.

