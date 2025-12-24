HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Tuyển sinh ĐH năm 2026, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM mở 4 ngành mới

Tin, ảnh: Huy Lân

(NLĐO) - Năm 2026, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM tuyển sinh vào 20 ngành, trong đó có 4 ngành mới.

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM vừa công bố thông tin tuyển sinh ĐH năm 2026. 

Theo đó, trường tổ chức 5 chương trình học, gồm: Chương trình ĐH chính quy tiếng Anh bán phần và đặc biệt; chương trình ĐH chính quy quốc tế cấp song bằng; chương trình ĐH chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng; chương trình ĐH chính quy chuẩn; chương trình Elite Class. 

Chương trình Elite Class sẽ tuyển sinh trực tiếp ngay từ đầu chứ không tuyển sinh từ thí sinh trúng tuyển vào ngành tài chính - ngân hàng (chương trình tiếng Anh bán phần) như năm 2025.

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM mở 4 ngành mới - Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Văn Thụy, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, tư vấn thí sinh xét tuyển ĐH năm 2025

Năm 2026, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM tuyển sinh vào 20 ngành đào tạo, trong đó có 4 ngành mới. Cụ thể: Tài chính - ngân hàng, công nghệ tài chính, bảo hiểm (mới), quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh khách sạn (mới), marketing, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, kế toán, kiểm toán, kinh doanh quốc tế, kinh tế quốc tế, hệ thống thông tin quản lý, công nghệ thông tin (mới), thương mại điện tử, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc (mới), luật, luật kinh tế, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI).

PGS-TS Nguyễn Văn Thụy, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, cho biết với 4 ngành mới, chương trình ĐH chính quy chuẩn tuyển sinh cả 4 ngành nhưng chương trình ĐH chính quy tiếng Anh bán phần và đặc biệt chỉ tuyển 2/4 ngành mới là kinh doanh quốc tế và thương mại điện tử.

Năm 2025, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM tuyển 4.590 chỉ tiêu theo 5 phương thức xét tuyển. Hiện phương thức tuyển sinh năm 2026 chưa được trường công bố chính thức. 

Tin liên quan

Văn hoá chất lượng tại Trường ĐH Ngân hàng TP HCM: Từ cam kết đến hành động

Văn hoá chất lượng tại Trường ĐH Ngân hàng TP HCM: Từ cam kết đến hành động

(NLĐO)- Trường ĐH Ngân hàng TP HCM tiên phong xây dựng văn hoá chất lượng trong đào tạo, nghiên cứu và quản trị, hướng tới môi trường học tập chuẩn quốc tế.

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP HCM nói về nhân lực trong kỷ nguyên AI

(NLĐO)- Sinh viên không có kỹ năng ứng dụng AI là hoàn toàn yếu thế và sẽ bị đào thải trong thị trường lao động.

Trường ĐH ngân hàng TP HCM có hiệu trưởng mới

(NLĐO)- Sau khoảng 15 tháng nắm phụ trách Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, PGS- TS Nguyễn Đức Trung chính thức trở thành hiệu trưởng trường này.

tuyển sinh ĐH năm 2026 trường ĐH Ngân hàng TPHCM
