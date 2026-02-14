HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du xuân trên "nóc nhà Quảng Trị" giữa mây Trường Sơn

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Giữa đại ngàn Trường Sơn, hành trình chinh phục Voi Mẹp - Pa Thiên dịp đầu năm mở ra biển mây, rừng già và dấu tích chiến tranh giữa miền biên viễn.

Du xuân trên "nóc nhà Quảng Trị" giữa mây Trường Sơn - Ảnh 1.

Cảnh sắc bốn mùa đan xen chỉ trong một buổi sáng trên đỉnh núi đỉnh Voi Mẹp những ngày đầu xuân.

Giữa tiết trời đầu năm, khi phố xá còn vương mùi hương trầm và sắc đào mai, chúng tôi rời trung tâm Quảng Trị, ngược về phía tây theo những cung đường uốn lượn dưới chân dãy Trường Sơn. Đích đến là 2 đỉnh núi cao nhất vùng nam tỉnh Quảng Trị đó là Voi Mẹp và Pa Thiên thuộc xã Hướng Phùng - nơi được ví như "nóc nhà Quảng Trị".

Giữa trùng điệp dãy Trường Sơn phía Tây Quảng Trị, hai đỉnh Voi Mẹp và Pa Thiên nổi lên như những khối đá khổng lồ đội mây. Từ xa nhìn lại, chúng mờ ảo trong sương, nhưng khi đặt chân vào rừng, từng nhịp thở, từng bước leo mới cho thấy hết độ dữ dội của hành trình.

Từ thôn Nguồn Rào, men theo lối mòn của người bản địa dẫn vào vùng lõi rừng đặc dụng. Đỉnh Voi Mẹp cao 1.707 m, từng được xem là "nóc nhà Quảng Trị", còn Pa Thiên hơn 1.600 m. Cả hai đều dựng đứng, dốc gắt, gần như không có lối đi rõ ràng, chỉ là những vệt đất trơn trượt, đá tai mèo và rễ cây ngoằn ngoèo.

Du xuân trên "nóc nhà Quảng Trị" giữa mây Trường Sơn - Ảnh 2.

Biển mây cuộn dưới chân núi trên đỉnh Voi Mẹp những ngày đầu xuân.

Du xuân trên "nóc nhà Quảng Trị" giữa mây Trường Sơn - Ảnh 3.

Gần đỉnh, địa hình mở ra bất ngờ với những quần thể đá lớn nằm chồng lên nhau, lộ thiên giữa cỏ xanh.

Chặng đầu tiên thử thách nhất là "Dốc Bốn Chân". Con dốc dựng cao đến mức muốn vượt qua phải bám cả hai tay vào đá, tìm từng gờ nhỏ để đặt chân. Mồ hôi túa ra giữa rừng già, hơi thở gấp gáp. Dưới chân dốc, những con suối đá xếp tầng như chiếc thang xanh dựng ngược lên trời, nước chảy róc rách giữa đại ngàn tĩnh lặng.

Càng lên cao, rừng càng dày. Những tán cây che kín ánh mặt trời, dây leo quấn vào nhau như bức tường xanh. Có ngày sương dày đặc, cả cánh rừng chìm trong màu trắng đục, đứng cách vài chục mét đã không còn nhìn rõ bóng người. Ở độ cao này, thời tiết thay đổi chóng mặt - nắng gắt có thể chuyển sang mưa lạnh chỉ trong một giờ.

Dọc đường, giữa rêu phong và cỏ dại, thỉnh thoảng lộ ra những mảnh kim loại hoen rỉ - xác máy bay Mỹ còn sót lại sau chiến tranh. Chúng nằm im lìm giữa rừng, như một chứng tích trầm mặc của những năm tháng khói lửa. Chạm tay vào lớp sắt lạnh, cảm giác quá khứ chưa hẳn đã lùi xa khỏi mảnh đất này.

Gần đỉnh, địa hình mở ra bất ngờ với những quần thể đá lớn nằm chồng lên nhau, lộ thiên giữa cỏ xanh. Có tảng được gọi là "Đá Lúc Lắc" - chỉ cần đẩy nhẹ là khối đá lớn rung chuyển khe khẽ. Xa hơn là bãi "Đá Mới", những khối đá khổng lồ nằm phơi mình giữa gió núi. Trên hành trình, thác Pa Thiên hiện ra như một khoảng nghỉ dịu mát, nước trong vắt đổ xuống, hơi nước lan ra lạnh buốt.

Du xuân trên "nóc nhà Quảng Trị" giữa mây Trường Sơn - Ảnh 4.

Hoa rừng trên triền núi cao giữa đại ngàn Trường Sơn.

Du xuân trên "nóc nhà Quảng Trị" giữa mây Trường Sơn - Ảnh 5.

Sắc hoa nổi bật giữa sương mù bảng lảng

Du xuân trên "nóc nhà Quảng Trị" giữa mây Trường Sơn - Ảnh 6.

Sắc hoa nổi bật giữa sương mù bảng lảng

Từ đỉnh Pa Thiên, tầm nhìn mở rộng về phía biên giới Lào. Mây cuộn dưới chân, sương vờn quanh vai áo. Bình minh trên Voi Mẹp đến chậm, nhưng khi mặt trời ló rạng, cả thảm rừng phía dưới bừng lên trong ánh sáng vàng nhạt.

Đến với Voi Mẹp và Pa Thiên, du khách sẽ cảm nhận được khá rõ ràng thời tiết bốn mùa diễn ra chỉ trong một ngày hay là chỉ trong một giờ. Đây là điều khá đặc biệt của đỉnh Voi Mẹp và Pa Thiên, bởi độ cao của nó và vùng khí hậu và thời tiết chuyển đổi của vùng phía nam của Bắc Trung bộ với vùng phía bắc Trung Trung bộ và vùng khí hậu của biên giới giáp với nước bạn Lào.

Dưới chân núi là bản làng của đồng bào Bru - Vân Kiều. Người già nơi đây kể rằng hơn một thế kỷ trước, vua Hàm Nghi từng đi qua vùng núi này, những câu chuyện về nhà vua vẫn được truyền lại bên bếp lửa, cùng tiếng cồng chiêng và lễ hội mừng lúa mới.

Theo ông Trần Xuân Cương, Giám đốc Công ty TNHH Thông tin và Du lịch Netin - đơn vị phối hợp với Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị khai thác thử nghiệm tour từ tháng 10-2025 - hành trình chinh phục Voi Mẹp và Pa Thiên không dành cho người thiếu chuẩn bị. 

Địa hình dốc cao, không khí loãng, quãng đường dài đòi hỏi thể lực tốt và kinh nghiệm leo núi. Du khách được khuyến cáo đi chậm, giữ nhịp đều ngay từ đầu để thích nghi độ cao và tiết kiệm sức cho những đoạn leo gắt.

Chinh phục Voi Mẹp, Pa Thiên không đơn thuần là một chuyến trekking ngày Tết. Đó là hành trình vượt qua giới hạn bản thân giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi thiên nhiên, lịch sử và ký ức chiến tranh đan xen trong từng bước chân.

Những hình ảnh về vẻ đẹp của núi rừng Voi Mẹp - Pa Thiên trên dãy Trường Sơn:

Du xuân trên "nóc nhà Quảng Trị" giữa mây Trường Sơn - Ảnh 7.

Du xuân trên "nóc nhà Quảng Trị" giữa mây Trường Sơn - Ảnh 8.

Du xuân trên "nóc nhà Quảng Trị" giữa mây Trường Sơn - Ảnh 9.

Du xuân trên "nóc nhà Quảng Trị" giữa mây Trường Sơn - Ảnh 10.

Du xuân trên "nóc nhà Quảng Trị" giữa mây Trường Sơn - Ảnh 11.

Du xuân trên "nóc nhà Quảng Trị" giữa mây Trường Sơn - Ảnh 12.

Du xuân trên "nóc nhà Quảng Trị" giữa mây Trường Sơn - Ảnh 13.

Du xuân trên "nóc nhà Quảng Trị" giữa mây Trường Sơn - Ảnh 14.

Du xuân trên "nóc nhà Quảng Trị" giữa mây Trường Sơn - Ảnh 15.

Du xuân trên "nóc nhà Quảng Trị" giữa mây Trường Sơn - Ảnh 16.

Du xuân trên "nóc nhà Quảng Trị" giữa mây Trường Sơn - Ảnh 17.

Du xuân trên "nóc nhà Quảng Trị" giữa mây Trường Sơn - Ảnh 18.

Du xuân trên "nóc nhà Quảng Trị" giữa mây Trường Sơn - Ảnh 19.

Du xuân trên "nóc nhà Quảng Trị" giữa mây Trường Sơn - Ảnh 20.

Du xuân trên "nóc nhà Quảng Trị" giữa mây Trường Sơn - Ảnh 21.

Du xuân trên "nóc nhà Quảng Trị" giữa mây Trường Sơn - Ảnh 22.

Du xuân trên "nóc nhà Quảng Trị" giữa mây Trường Sơn - Ảnh 23.

Tin liên quan

Ngày đầu năm, hoạt động thú vị diễn ra ở Phong Nha – Kẻ Bàng

Ngày đầu năm, hoạt động thú vị diễn ra ở Phong Nha – Kẻ Bàng

(NLĐO) - Ngày đầu năm mới, Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Trị) rộn ràng đón 69 du khách "xông đất". Trong đó có 39 khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia trên thế giới

Hang động quân sự "bí mật" chiến tranh chống Mỹ giữa rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

NLĐO - Giữa lòng di sản Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị), khu du lịch "Đường Trường Sơn huyền thoại - Hang Chỉ Huy" đã tái hiện chiến trường ác liệt năm xưa

"Báu vật" hơn 500 tuổi ở Phong Nha - Kẻ Bàng sắp mở cửa đón khách

(NLĐO) - Rừng bách xanh đá hơn 500 tuổi, được ví như "báu vật rừng xanh" đã được Quảng Trị chấp thuận, kỳ vọng tạo điểm nhấn mới cho du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng

