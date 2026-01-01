HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Ngày đầu năm, hoạt động thú vị diễn ra ở Phong Nha – Kẻ Bàng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Ngày đầu năm mới, Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Trị) rộn ràng đón 69 du khách "xông đất". Trong đó có 39 khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia trên thế giới

Dịp đón khách đầu năm mới ấn tượng ở Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh 1.

Những vị khách đầu tiên được chào đón tại khu trung tâm đón tiếp Phong Nha

Sáng 1-1, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ đón những vị khách đầu tiên đến tham quan Di sản thiên nhiên thế giới.

Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO hai lần vinh danh và là Di sản thiên nhiên liên biên giới đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, di sản này đang khai thác nhiều tour, tuyến, điểm du lịch đặc sắc, nổi bật nhất là tour thám hiểm hang Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới.

Dịp đón khách đầu năm mới ấn tượng ở Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh 2.

Không khí rộn ràng tại lễ “xông đất” du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng đầu năm mới.

Dịp đón khách đầu năm mới ấn tượng ở Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh 3.

Đông đảo du khách tham dự lễ “xông đất” Di sản thiên nhiên thế giới.

Dịp đón khách đầu năm mới ấn tượng ở Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh 4.

Du khách quốc tế được tặng hoa trong ngày đầu tham quan di sản.

Không khí lễ đón khách đầu năm thêm phần rộn ràng với chương trình nghệ thuật chào xuân sôi động, điểm nhấn là màn trống hội khai xuân kết hợp múa Lân - Sư - Rồng.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, Hiệp hội Du lịch tỉnh, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp du lịch cùng đông đảo du khách.

Đặc biệt, lễ đón chào 69 vị khách đầu tiên "xông đất" Di sản Phong Nha - Kẻ Bàng, trong đó có 39 du khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Romania, Ấn Độ, Monaco, Đức… cùng du khách trong nước.

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tinh thần trong ngày đầu năm mới mà còn mở đầu cho chuỗi chương trình quảng bá, kích cầu du lịch trọng điểm năm 2026. Qua đó khẳng định quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến phát triển du lịch xanh, bền vững của Di sản thiên nhiên liên biên giới đầu tiên của Việt Nam.

Chia sẻ cảm xúc khi trở thành một trong những vị khách đầu tiên, ông Imran Turk, du khách đến từ Dubai, bày tỏ sự bất ngờ và vinh dự trước sự đón tiếp trang trọng, nồng hậu của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong ngày đầu năm mới. Ông kỳ vọng với vẻ đẹp tráng lệ, kỳ bí của hệ thống hang động, nơi đây sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách khu vực vùng Vịnh và nhiều nơi trên thế giới.

Tin liên quan

Du khách nườm nượp đến “Vương quốc hang động” Phong Nha - Kẻ Bàng

Du khách nườm nượp đến “Vương quốc hang động” Phong Nha - Kẻ Bàng

(NLĐO) - Được mệnh danh là “Vương quốc hang động”, Phong Nha - Kẻ Bàng luôn thu hút đông đảo du khách trong hành trình khám phá vùng đất Quảng Trị.

Những kho báu ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Những khối núi đá vôi ở Phong Nha - Kẻ Bàng hình thành cách đây hơn 400 triệu năm.

Quảng Bình: Chào đón 66 du khách "xông đất" Di sản Phong Nha - Kẻ Bàng

(NLĐO) – Hoạt động này không chỉ thể hiện tình cảm mến khách mà còn nhấn mạnh Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) một điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện.

khách quốc tế du khách quốc tế di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
