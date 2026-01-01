Ngày đầu năm, hoạt động thú vị diễn ra ở Phong Nha – Kẻ Bàng

Những vị khách đầu tiên được chào đón tại khu trung tâm đón tiếp Phong Nha

Sáng 1-1, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ đón những vị khách đầu tiên đến tham quan Di sản thiên nhiên thế giới.

Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO hai lần vinh danh và là Di sản thiên nhiên liên biên giới đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, di sản này đang khai thác nhiều tour, tuyến, điểm du lịch đặc sắc, nổi bật nhất là tour thám hiểm hang Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới.

Không khí rộn ràng tại lễ “xông đất” du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng đầu năm mới.

Đông đảo du khách tham dự lễ “xông đất” Di sản thiên nhiên thế giới.

Du khách quốc tế được tặng hoa trong ngày đầu tham quan di sản.

Không khí lễ đón khách đầu năm thêm phần rộn ràng với chương trình nghệ thuật chào xuân sôi động, điểm nhấn là màn trống hội khai xuân kết hợp múa Lân - Sư - Rồng.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, Hiệp hội Du lịch tỉnh, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp du lịch cùng đông đảo du khách.

Đặc biệt, lễ đón chào 69 vị khách đầu tiên "xông đất" Di sản Phong Nha - Kẻ Bàng, trong đó có 39 du khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Romania, Ấn Độ, Monaco, Đức… cùng du khách trong nước.

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tinh thần trong ngày đầu năm mới mà còn mở đầu cho chuỗi chương trình quảng bá, kích cầu du lịch trọng điểm năm 2026. Qua đó khẳng định quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến phát triển du lịch xanh, bền vững của Di sản thiên nhiên liên biên giới đầu tiên của Việt Nam.

Chia sẻ cảm xúc khi trở thành một trong những vị khách đầu tiên, ông Imran Turk, du khách đến từ Dubai, bày tỏ sự bất ngờ và vinh dự trước sự đón tiếp trang trọng, nồng hậu của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong ngày đầu năm mới. Ông kỳ vọng với vẻ đẹp tráng lệ, kỳ bí của hệ thống hang động, nơi đây sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách khu vực vùng Vịnh và nhiều nơi trên thế giới.