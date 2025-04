Đưa 221 người Việt bị tạm giữ tại Myanmar về nước

Liên quan đến vụ việc công dân Việt Nam vi phạm quy định xuất nhập cảnh và bị tạm giữ tại Myanmar, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan, các cơ quan liên quan trong nước và các cơ quan chức năng sở tại hoàn thiện hồ sơ, cấp Hộ chiếu rút gọn, thực hiện các thủ tục cần thiết và hoàn thành thủ tục xuất cảnh để đưa công dân về nước.

Tính đến ngày 29-4, đã có thêm 221 công dân Việt Nam được về nước an toàn, nâng tổng số người được đưa về sau 2 đợt lên 260 người.

Các công dân đã hồi hương trên 3 chuyến bay từ Bangkok (Thái Lan) đến Hà Nội trong hai ngày 28 và 29-4.

Cục Lãnh sự và Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chuẩn bị các phương án, phối hợp để tiếp nhận, bàn giao công dân cho người nhà, địa phương liên quan. Hiện Bộ Ngoại giao đang tích cực làm việc với các quốc gia liên quan, tiếp tục xác minh nhân thân để đưa các công dân còn lại về nước trong thời gian sớm nhất.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào ra nước ngoài làm "việc nhẹ, lương cao". Công dân cần tìm hiểu kỹ về nội dung, chế độ, địa điểm dự kiến làm việc để tránh sa vào các "bẫy" lừa đảo, trở thành người cư trú, làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài.

Trường hợp công dân, người thân của công dân ở Myanmar cần giúp đỡ, đề nghị liên hệ:

- Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, số điện thoại +95 966088 8998, email: vnembmyr2012@gmail.com; Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan: +66 8989 666 53, email: vnemb.th@mofa.gov.vn.

- Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84; email: baohocongdan@gmail.com.

Trước đó, rạng sáng ngày 9-4, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Công an, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan, các cơ quan liên quan trong nước và các cơ quan chức năng của Myanmar và Thái Lan, đưa 39 công dân Việt Nam bị tạm giữ do vi phạm quy định xuất nhập cảnh của Myanmar về nước an toàn.