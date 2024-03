Đưa thi thể người Việt trong vụ tấn công tàu hàng ở Biển Đỏ về nước

Hình ảnh tàu M/V True Confidence sau khi bị Houthi tập kích. Ảnh: CENTCOM

Liên quan vụ tàu hàng True Confidence, treo cờ Barbados, bị lực lượng Houthi ở Yemen tấn công bằng tên lửa ngày 6-3 ở khu vực Biển Đỏ ngoài khơi cảng Aden của Yemen, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Djibouti cho biết đã xác minh thông tin và xác định trên tàu có thủy thủ đoàn 20 người, gồm 15 người Philippines, 4 người Việt Nam và 1 người Ấn Độ.



Vụ tấn công khiến 3 người thiệt mạng, gồm 2 người Philippines và 1 người Việt Nam. Toàn bộ thủy thủ đoàn và những người trên tàu đã được Hải quân Ấn Độ đưa đến Djibouti.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Djibouti đã liên hệ với nhóm thủy thủ người Việt Nam. Hiện sức khỏe của 3 thủy thủ người Việt đều ổn định. Tuy nhiên, họ đã mất hết giấy tờ tùy thân khi tàu bị tấn công.

Đại sứ quán Việt Nam sẽ sớm cử một cán bộ sang Djibouti để hỗ trợ các thủ tục, tiến hành xác minh nhân thân để làm lại hộ chiếu.

Đại sứ quán cũng đang phối hợp với Đại sứ quán Philippines tại Ai Cập kiêm nhiệm Djibouti để triển khai công tác hỗ trợ hậu cần và bảo hộ công dân.

Theo dự kiến, sau khi các thủ tục được hoàn thành, 3 thủy thủ Việt Nam cùng với thi thể thủy thủ thiệt mạng sẽ được hỗ trợ đưa về nước bằng đường hàng không qua Ả Rập Saudi hoặc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong vài ngày tới.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 6-3 thông báo một cuộc tấn công bằng tên lửa do lực lượng Houthi tiến hành khiến 3 thủy thủ trên tàu True Confidence thiệt mạng, 4 người bị thương, trong đó 3 người nguy kịch. Tàu hàng True Confidence thuộc sở hữu của Liberia (trước đó có thông tin cho rằng tàu mang cờ Barbados thuộc sở hữu của Hy Lạp) trôi dạt và bốc cháy sau khi bị tấn công.

Lực lượng Houthi ở Yemen đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào các tàu thương mại đi qua biển Đỏ và eo biển Bab Al Mandeb.

Các cuộc tấn công của Houthi trên tuyến đường chiếm khoảng 12% lưu lượng vận tải biển quốc tế này gia tăng kể từ khi xung đột bùng phát tại Dải Gaza hồi tháng 10-2023.

Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các tàu hàng chừng nào Israel còn thực hiện chiến dịch quân sự nhắm vào người Palestine ở Gaza. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ghi nhận thương vong.

Việt Nam cực lực lên án

Ngày 7-3, trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết ngày 7-3, ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Saudi kiêm nhiệm Yemen và Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Djibouti liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại đề nghị cung cấp thông tin về tình trạng các công dân Việt Nam trên tàu.

Các cơ quan đại diện Việt Nam sẽ tiếp tục liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân, xử lý các vấn đề hậu sự cho thuyền viên tử vong nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước làm việc với công ty phái cử các thuyền viên để triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết.

"Việt Nam cực lực lên án hành vi tấn công bạo lực, vô nhân đạo nhằm vào dân thường vô tội và các phương tiện dân sự trên các tuyến hàng hải quốc tế. Chúng tôi yêu cầu các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức các hành động sử dụng vũ lực, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do cho các tuyến hàng hải quốc tế trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế"- bà Hằng nói.