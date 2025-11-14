Đưa bình đẳng giới vào đào tạo giáo viên tương lai: Tôn trọng, bao dung và công bằng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Đưa bình đẳng giới vào đào tạo giáo viên tương lai: Tôn trọng, bao dung và công bằng

Huy Lân

(NLĐO)- Tọa đàm bàn cách tích hợp nội dung bình đẳng giới vào chương trình đào tạo giáo viên, làm rõ những yêu cầu mới trong giai đoạn 2021-2030.

Ngày 14-11, tại Trường ĐH Sư phạm TP HCM, Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GD-ĐT tổ chức tọa đàm "Đưa nội dung về giới và bình đẳng giới vào chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng và đại học - Thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2030".

Đưa bình đẳng giới vào đào tạo giáo viên: Chuẩn tối thiểu là gì - Ảnh 1.

Tọa đàm về bình đẳng giới thu hút nhiều nhà quản lý, chuyên gia tham dự

Đại diện nhiều cơ quan quản lý, chuyên gia và lãnh đạo các cơ sở đào tạo giáo viên trên cả nước đã tham dự tọa đàm. Các đại biểu cùng chia sẻ thực tiễn triển khai, những khó khăn tồn tại và đề xuất giải pháp nhằm đưa nội dung về giới và bình đẳng giới trở thành một phần chính thức, hiệu quả trong việc đào tạo giáo viên.

Đưa bình đẳng giới vào đào tạo giáo viên: Chuẩn tối thiểu là gì - Ảnh 2.

GS Huỳnh Văn Sơn phát biểu tại toạ đàm về bình đẳng giới

GS-TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP HCM, nhấn mạnh việc trang bị kiến thức và kỹ năng về bình đẳng giới cho sinh viên sư phạm không chỉ nhằm bổ sung năng lực nghề nghiệp mà còn để hình thành một thế hệ công dân tương lai biết tôn trọng, bao dung và công bằng. Nhà trường đã xây dựng, tích hợp nội dung giới và bình đẳng giới vào chương trình đào tạo, đồng thời tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện mô hình phù hợp, hiệu quả nhất khi triển khai đề án.

Tại tọa đàm, các chuyên gia và đại diện cơ sở đào tạo đã trình bày nhiều tham luận xoay quanh việc tích hợp nội dung giới vào chương trình hiện hành, phương pháp giảng dạy và công cụ đánh giá. 

Thảo luận tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: Lộ trình tích hợp nội dung vào chương trình đào tạo giáo viên; xác định chuẩn năng lực tối thiểu cho giảng viên trực tiếp giảng dạy các học phần liên quan; cơ chế kiểm tra, giám sát để bảo đảm hoạt động triển khai được thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Các đại biểu thống nhất rằng việc đưa nội dung về giới và bình đẳng giới vào đào tạo giáo viên là yêu cầu cấp thiết, góp phần tạo nền tảng cho một môi trường giáo dục an toàn, tôn trọng và phát triển bền vững. 

Tin liên quan

Hướng đi mới cho dân số (*): Thúc đẩy bình đẳng giới

Hướng đi mới cho dân số (*): Thúc đẩy bình đẳng giới

Cần bắt đầu từ việc lắng nghe tiếng nói của phụ nữ, trẻ em gái; xây dựng luật pháp và chính sách để có thể giúp họ thực hiện các quyền của mình và đưa ra quyết định đúng đắn

BIDV hưởng ứng chiến dịch “Rung chuông vì Bình đẳng giới”

Ngày 6-3-2024, tại Hà Nội, đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tham gia sự kiện hưởng ứng chiến dịch "Rung chuông vì Bình đẳng giới" với chủ đề "Đầu tư cho phụ nữ: Đẩy nhanh tốc độ phát triển".

Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua sản phẩm báo chí

(NLĐO)- Tọa đàm và trưng bày "Báo chí qua lăng kính giới" được Hội Nhà báo Việt Nam cùng tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 13-11 tại Hà Nội

đào tạo giáo viên bình đẳng giới môi trường giáo dục Trường ĐH Sư Phạm TP HCM sinh viên sư phạm GS Huỳnh Văn Sơn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo