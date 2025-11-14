Đưa bình đẳng giới vào đào tạo giáo viên tương lai: Tôn trọng, bao dung và công bằng

Ngày 14-11, tại Trường ĐH Sư phạm TP HCM, Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GD-ĐT tổ chức tọa đàm "Đưa nội dung về giới và bình đẳng giới vào chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng và đại học - Thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2030".

Tọa đàm về bình đẳng giới thu hút nhiều nhà quản lý, chuyên gia tham dự

Đại diện nhiều cơ quan quản lý, chuyên gia và lãnh đạo các cơ sở đào tạo giáo viên trên cả nước đã tham dự tọa đàm. Các đại biểu cùng chia sẻ thực tiễn triển khai, những khó khăn tồn tại và đề xuất giải pháp nhằm đưa nội dung về giới và bình đẳng giới trở thành một phần chính thức, hiệu quả trong việc đào tạo giáo viên.

GS Huỳnh Văn Sơn phát biểu tại toạ đàm về bình đẳng giới

GS-TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP HCM, nhấn mạnh việc trang bị kiến thức và kỹ năng về bình đẳng giới cho sinh viên sư phạm không chỉ nhằm bổ sung năng lực nghề nghiệp mà còn để hình thành một thế hệ công dân tương lai biết tôn trọng, bao dung và công bằng. Nhà trường đã xây dựng, tích hợp nội dung giới và bình đẳng giới vào chương trình đào tạo, đồng thời tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện mô hình phù hợp, hiệu quả nhất khi triển khai đề án.

Tại tọa đàm, các chuyên gia và đại diện cơ sở đào tạo đã trình bày nhiều tham luận xoay quanh việc tích hợp nội dung giới vào chương trình hiện hành, phương pháp giảng dạy và công cụ đánh giá.

Thảo luận tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: Lộ trình tích hợp nội dung vào chương trình đào tạo giáo viên; xác định chuẩn năng lực tối thiểu cho giảng viên trực tiếp giảng dạy các học phần liên quan; cơ chế kiểm tra, giám sát để bảo đảm hoạt động triển khai được thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Các đại biểu thống nhất rằng việc đưa nội dung về giới và bình đẳng giới vào đào tạo giáo viên là yêu cầu cấp thiết, góp phần tạo nền tảng cho một môi trường giáo dục an toàn, tôn trọng và phát triển bền vững.