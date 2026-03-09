Dưa hấu Gia Lai bán tại ruộng chỉ 5.000 - 6.000 đồng/kg

Ngày 9-3, hệ thống siêu thị GO!, Tops Market của Tập đoàn Central Retail Việt Nam chạy chương trình "Đồng hành tiêu thụ dưa hấu Gia Lai", bán không lợi nhuận với mức giá 7.500 đồng/kg tại các siêu thị GO! ở miền Trung và 8.500 đồng/kg tại các siêu thị GO!, Tops Market miền Nam và miền Bắc.

Central Retail Việt Nam cho biết chương trình sẽ kéo dài đến khi Gia Lai kết thúc vụ dưa hấu.

Dưa hấu Gia Lai đang được bán không lợi nhuận tại siêu thị GO!, Tops Market

Trước đó, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã gửi văn bản đề nghị hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm dưa hấu tỉnh Gia Lai đến Sở Công Thương các tỉnh, thành và các hệ thống phân phối, bán lẻ.

Theo Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, tổng diện tích gieo trồng dưa hấu trên địa bàn lên tới 2.700 ha, mới thu hoạch được khoảng 10% nhưng giá bán tại ruộng chỉ 5.000 – 6.000 đồng/kg.

Số dưa hấu còn lại dự kiến thu hoạch cao điểm trong tháng 3 và 4 với sản lượng rất lớn khi năng suất dưa bình quân từ 38-50 tấn/ha. "Qua nắm bắt tình hình thực tế, hiện nay việc thu mua, tiêu thụ dưa hấu tại một số địa phương hiện đang gặp khó khăn, giá cả bấp bênh, nguy cơ ùn ứ sản phẩm, ảnh hưởng đến thu nhập của bà con nông dân" – văn bản của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai viết.

Dưa hấu nông dân bán tại ruộng chỉ 5.000 - 6.000 đồng/kg

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, lý giải thêm sau Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ dưa ở Trung Quốc giảm mạnh vì ít ngày lễ (dưa cúng) và nhu cầu giải nhiệt thấp với thời tiết lạnh. Hơn nữa, dưa hấu là mặt hàng Trung Quốc trồng được nên thường gặp cảnh đụng hàng nội địa, cạnh tranh gay gắt hơn.

Theo ghi nhận tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức ngày 9-3, dưa hấu dài đỏ bán sỉ ở mức 12.000 đồng/kg; dưa hấu sọc sỉ 13.000 đồng/kg. Đại diện Công ty quản lý chợ đầu mối Thủ Đức cho biết nguồn dưa tại chợ chủ yếu ở khu vực ĐBSCL, vẫn đang tiêu thụ bình thường và không có hiện tượng dội chợ. Còn dưa hấu ở Gia Lai chủ yếu bán xuất khẩu nên vỏ dày trong khi dưa hấu bán nội địa sẽ trồng giống vỏ mỏng hơn.



