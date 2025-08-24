HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Đưa internet 10 Gbps đến tay người dùng

Tin-ảnh: Tr.Thịnh

FPT vừa chính thức ra mắt giải pháp SpeedX tích hợp công nghệ truyền dẫn và kết nối không dây thế hệ mới XGS-PON và Wi-Fi 7.

Theo FPT, điểm khác biệt nổi bật của công nghệ này nằm ở tốc độ đối xứng đạt tới 10 Gbps cho cả tải xuống và tải lên. Khi triển khai Wi-Fi 7, những tác vụ như tải lên video 4K/8K, sao lưu hàng trăm GB dữ liệu lên nền tảng đám mây hay chia sẻ các bản vẽ kỹ thuật phức tạp sẽ trở nên dễ dàng, góp phần tối ưu hiệu suất công việc. Với sự kết hợp giữa 2 công nghệ hiện đại nhất hiện nay là XGS-PON và Wi-Fi 7, SpeedX tạo nên một "siêu xa lộ" internet, cho phép gần 100 thiết bị kết nối đồng thời mà vẫn duy trì hiệu suất tối ưu cho từng thiết bị. Băng thông cực lớn lên đến 10 Gbps cũng loại bỏ hoàn toàn tình trạng một người tải game ảnh hưởng đến trải nghiệm xem YouTube hay họp trực tuyến của người khác. Theo lãnh đạo FPT Telecom, với giải pháp SpeedX, tiêu chuẩn mới về tốc độ internet tại Việt Nam, doanh nghiệp sẽ mang đến trải nghiệm thực tế internet tốc độ 10 Gbps đến mọi nhà, biến công nghệ tiên phong thành tiện ích thiết thực hằng ngày cho mỗi người dân Việt Nam. 

Đưa internet 10 Gbps đến tay người dùng - Ảnh 1.

Trải nghiệm tốc độ 10Gbps tại buổi ra mắt

 

internet 10Gbps internet tốc độ cao SpeedX Wi-Fi 7
