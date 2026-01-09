HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Đưa "Nỗi buồn chiến tranh" khỏi danh sách 50 tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc

Yến Anh

(NLĐO)- Bộ VH-TT-DL đưa "Nỗi buồn chiến tranh" của nhà văn Bảo Ninh khỏi danh sách 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu.

Trước đó, ngày 13-11-2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) ban hành Quyết định số 4313/QĐ-BVHTTDL về việc nghiệm thu và công bố kết quả bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30-4-1975 - 30-4-2025), trong đó có tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" của nhà văn Bảo Ninh.

Đưa "Nỗi buồn chiến tranh" khỏi danh sách 50 tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc - Ảnh 1.

Tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh". Ảnh Tư liệu

Ngày 7-1-2025, Bộ VH-TT-DL nhận được Thư của nhà văn Bảo Ninh. Bộ đã giao cho các đơn vị chức năng của Bộ gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhà văn Bảo Ninh.

Trên cơ sở rà soát tiêu chí bình chọn, đánh giá lại toàn diện, tổng thể quá trình bình chọn; căn cứ kế hoạch, quy chế, tiêu chí bình chọn và tôn trọng nguyện vọng của cá nhân tác giả, Bộ VH-TT-DL đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-BVHTTDL ngày 8-1-2026 về việc đưa tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của tác giả Bảo Ninh ra khỏi danh sách nghiệm thu và công bố bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30-4-1975 - 30-4-2025) ban hành kèm theo Quyết định số 4313/QĐ-BVHTTDL ngày 13-11-2025.

Bộ VH-TT-DL trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và công chúng đối với hoạt động bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30-4-1975 - 30-4-2025).

Trong thời gian tới, Bộ VH-TT-DL sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình xét chọn, tôn vinh trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, đặc biệt đối với các hoạt động có quy mô lớn và tác động xã hội sâu rộng, nhằm bảo đảm tính khoa học, khách quan và sự đồng thuận trong xã hội.

