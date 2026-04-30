Văn hóa - Văn nghệ

Đưa "Nữ biệt động Sài Gòn" lên màn ảnh rộng

Minh Khuê

(NLĐO) - Sau thành công "Tử chiến trên không", Điện ảnh Công an Nhân dân và đạo diễn Hàm Trần khởi động dự án điện ảnh "Nữ biệt động Sài Gòn".

Phim lấy bối cảnh Sài Gòn những năm 1970 - khoảng thời gian cuộc kháng chiến chống quân xâm lược bước vào giai đoạn cam go và rực lửa nhất. Bên cạnh những màn đấu trí, hành động nghẹt thở, phim còn xoay quanh câu chuyện về tình thân trong nghịch cảnh.

Đưa "Nữ biệt động Sài Gòn" lên màn ảnh rộng - Ảnh 1.

Poster phim

Tác phẩm kể cuộc đoàn tụ đầy "tréo ngoe" của hai chị em ruột lạc nhau trong khói lửa chiến tranh. Thế nhưng, ngày gặp lại cũng là lúc cả hai nhận ra sự thật: một người là điệp viên nằm vùng khôn ngoan, người kia là nữ du kích gan dạ.

Giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc, họ sẽ phản ứng ra sao và quyết định thế nào khi phía bên kia chiến tuyến là tình thân?

Phim đang trong giai đoạn casting (tuyển chọn diễn viên) với thời gian nhận hồ sơ online đến hết ngày 15-5, dự kiến khởi chiếu vào năm 2027.

Đạo diễn Hàm Trần đã phối hợp cùng Điện ảnh Công an Nhân dân mang đến cho khán giả phim "Tử chiến trên không", ra rạp năm 2025. Phim nhận được nhiều phản hồi tích cực và thu về doanh thu hơn 251 tỉ đồng.

Gần đây, tác phẩm kinh dị mới nhất của đạo diễn Hàm Trần có tên "Sợi chỉ đỏ" cũng công bố dự kiến khởi chiếu từ ngày 14-8.

Tác giả Nguyễn Minh Anh viết về biệt động Sài Gòn dạt dào cảm xúc

đạo diễn Hàm Trần Tử chiến trên không Điện ảnh Công an nhân dân Nữ biệt động Sài Gòn
