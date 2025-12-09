Nghệ sĩ phim "Biệt động Sài Gòn" nói về "Sáu Tâm" Thương Tín





Nghệ sĩ Thương Tín

"Hôm nay chúng tôi lại chia tay một nghệ sĩ đã làm nên tên tuổi của mình qua vai diễn Sáu Tâm" – NS Hai Nhất bùi ngùi xúc động.

Gần 40 năm sau ngày lên sóng, câu hỏi mà khán giả vẫn thường nhắc khi xem lại "Biệt động Sài Gòn" là: "Các diễn viên bây giờ ra sao, ai còn – ai mất?".

Không chỉ là một bộ phim kinh điển của điện ảnh cách mạng, "Biệt động Sài Gòn" còn là "dấu mốc đời người" với dàn diễn viên đã đi qua đủ vinh quang, thăng trầm, được – mất của nghề và của đời.

Hào quang và tuổi già nhiều nỗi niềm của "Sáu Tâm" Thương Tín

Trong ký ức nhiều thế hệ, Thương Tín là gương mặt gắn liền với hình tượng người chiến sĩ gan dạ, đặc biệt là vai Sáu Tâm – người lính liều mình cắt ngang đoàn xe quan chức Mỹ để ném mìn trong "Biệt động Sài Gòn".

Sau ánh đèn, cuộc đời ông rẽ sang hướng khác. Từ tài tử đình đám thập niên 1980–1990, đóng gần 200 bộ phim, Thương Tín bước vào tuổi xế chiều với sức khỏe sa sút, kinh tế bấp bênh, nhiều lần phải nhờ sự hỗ trợ của đồng nghiệp và mạnh thường quân. Những ngày tháng cuối đời, ông dọn về Phan Rang (Ninh Thuận), sống cùng mẹ già, được em trai, em gái thay nhau chăm sóc.

Cách đây không lâu sau cú chấn thương vỡ bánh chè gối phải, chân trái viêm khớp nặng, Thương Tín gần như mất khả năng đi lại, phải chấp nhận không phẫu thuật vì rủi ro quá lớn.

Điều khiến khán giả xót xa không chỉ là bệnh tật, mà còn là những thông tin trái chiều về ông. Các nghệ sĩ tham gia bộ phim "Biệt động Sài Gòn" luôn nhớ đến nhân vật Sáu Tâm do ông đóng.

NS Thúy An

Nghệ sĩ "Biệt động Sài Gòn" nhớ Sáu Tâm

"Ni cô Huyền Trang" – NSƯT Thanh Loan là đại tá về hưu, sống tuổi già viên mãn đã nhận xét vai Sáu Tâm là vai diễn hay nhất của NS Thương Tín. Trái với cuộc đời nhiều bão tố của ông, NSƯT Thanh Loan sau thành công vang dội của phim "Biệt động Sài Gòn", bà chuyển sang làm đạo diễn phim tài liệu, gắn bó với ngành Công an và nghỉ hưu với quân hàm Đại tá. Ở tuổi ngoài 70, bà sống tại Hà Nội, dành thời gian cho yoga, du lịch, làm thiện nguyện và bên con cháu.

NSƯT Hà Xuyên vai "Ngọc Mai" trong phim cũng thích vai diễn Sáu Tâm của Thương Tín. Bà nói vai Ngọc Mai – chiến sĩ tình báo Z20 giả làm vợ trùm tình báo Tư Chung là một trong các vai diễn khó. Sau "Biệt động Sài Gòn", bà tiếp tục đóng một số phim rồi chuyển sang công tác tại Trung tâm Nghệ thuật và Lưu trữ Điện ảnh Việt Nam, được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2001. "Trên đường đời, bất cứ ai cũng trải qua những sóng gió, thăng trầm, nay anh Thương Tín đã rời xa cõi tạm, nhưng tôi tin khán giả vẫn yêu quý nhiều vai diễn của anh, trong đó nổi bật là vai Sáu Tâm của phim "Biệt đội Sài Gòn".

Đồng nghiệp tiếc thương vai Sáu Tâm của Thương Tín

NSƯT Hai Nhất với vai "Ba Cẩn" phản diện khét tiếng cho rằng, bản thân ông đã trải qua cú đột quỵ thoát "cửa tử", nên tôi hay tin NS Thương Tín qua đời, ông đã nhắc đến vai Sáu Tâm rất bi tráng.

NSƯT Hai Nhất

NSƯT Hai Nhất in dấu mạnh mẽ với tuyến nhân vật phản diện – đặc biệt là Ba Cẩn, kẻ phản bội lạnh lùng trong "Biệt động Sài Gòn". Sau bộ phim, NSƯT Hai Nhất tiếp tục "phủ sóng" trên màn ảnh với hàng loạt vai ác, từ "Tiếng cú đêm", "Kẻ giấu mặt" đến "Con gái ông trùm", "Tên cướp đêm vượt biên"…

Năm 2011, ông đoạt Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc với vai Bảy Xoài trong "Những đứa con Biệt động Sài Gòn". Tuổi cao, ông dần ít đóng phim, chuyển sang kinh doanh, sống vui vầy bên đại gia đình có tới 7 người con, trong đó diễn viên Thành Đạt nối nghiệp, con dâu là diễn viên Hải Băng.

"Tháng 10-2023, tôi bất ngờ bị đột quỵ, nhưng may mắn qua khỏi nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời. Kể từ đó, tôi hạn chế hoạt động nghệ thuật, tập trung giữ sức khỏe và an dưỡng tuổi già. Nay hay tin đồng nghiệp qua đời, tôi nhớ về vai diễn của anh ấy và nhớ khoảng thời gian đóng bộ phim "Biệt động Sài Gòn" được công chúng yêu thương".

NS Thúy An – "cô bán cháo vịt" rời màn ảnh, bình yên nơi trời Âu, đó là người phụ nữ đầy mưu trí trong "Biệt động Sài Gòn". Bà hóa thân thành người bán cháo vịt tần tảo, đầy mưu mẹo, vừa là cơ sở vững chắc cho đội biệt động, vừa có mối tình sâu nặng với Sáu Tâm. "Vai diễn này góp phần khắc họa vẻ đẹp của những người dân bình dị nhưng kiên cường trong lòng đô thị Sài Gòn thời chiến. Tôi nhớ những cảnh quay với anh Thương Tín, khi đó chúng tôi làm việc rất tích cực, để đúng tiến độ của đạo diễn" – NS Thúy An kể.

Sau khi NSND Hồng Sến qua đời, bà học nghề kim hoàn, sang Lào làm ăn, rồi nên duyên với một Việt kiều Đức. Từ đó, bà cùng con gái sang trời Âu định cư, xây dựng cuộc sống mới.

Những năm gần đây, khi sức khỏe ổn định và kinh tế vững vàng, Thúy An trở về Việt Nam thường xuyên hơn, đôi khi xuất hiện trong các sự kiện kỷ niệm "Biệt động Sài Gòn", hội ngộ cùng Thanh Loan – Hà Xuyên. Tuy vậy, bà vẫn giữ lối sống kín đáo, tránh ồn ào truyền thông, chọn bình yên bên gia đình nhỏ và công việc kinh doanh của con gái.

Tất cả những nghệ sĩ tham gia bộ phim "Biệt động Sải Gòn" đều ghi nhận vai Sáu Tâm là nhân vật để đời của cố nghệ sĩ Thương Tín, ông đã từng là thần tượng màn bạc của số đông công chúng.



