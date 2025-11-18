HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đưa thông tin gây nhầm lẫn, Công ty SJC nói gì?

Thái Phương

(NLĐO) – Công ty SJC đã thay đổi giao diện website mới, chủ động điều chỉnh hình ảnh, cam kết minh bạch thông tin sau khi bị phạt vì đưa thông tin gây nhầm lẫn

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vừa đăng tải cải chính công khai sau khi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia lưu ý về việc đăng tải thông tin có chi tiết gây nhầm lẫn.

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, nội dung "Đăng ký mua vàng miếng trực tuyến" trên website: sjc.com.vn, hình ảnh minh họa của sản phẩm vàng miếng SJC bao gồm hình ảnh cả 2 loại sản phẩm vàng miếng và vàng nhẫn SJC dẫn đến việc khách hàng có thể nhầm lẫn.

Ngay sau lưu ý này, công ty SJC cho biết "đã thay đổi giao diện website mới, đồng thời chủ động điều chỉnh hình ảnh với tinh thần cầu thị, trách nhiệm và cam kết của SJC trong việc minh bạch thông tin, tuân thủ quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững uy tín thương hiệu".

Công ty vừa cải chính thông tin công khai về nội dung giới thiệu sản phẩm

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tháng 9 vừa qua, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã xử phạt hành chính Công ty SJC với số tiền 200 triệu đồng do hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Ngoài ra, SJC bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang thông tin điện tử của mình.

Cùng hành vi trên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý (Doji), Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt với số tiền 200 triệu đồng/doanh nghiệp và buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang thông tin điện tử.

Theo Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia, trong quá trình điều tra, 3 công ty trên đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu; đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm.

Liên quan tới giao dịch vàng miếng SJC, Công ty SJC thông báo sẽ tạm ngưng tiếp nhận đăng ký giao dịch Vàng miếng trực tuyến tại website của công ty từ hôm nay, 18-11.

Khách có nhu cầu mua vàng miếng sẽ giao dịch trực tiếp tại 2 chi nhánh của công ty ở phường Bàn Cờ và phường An Nhơn, TP HCM. Trước đó hồi đầu tháng 10, công ty này thông báo khách mua vàng miếng sẽ phải đăng ký trực tuyến trước.


Cuối ngày 17-11, giá vàng giảm, Công ty SJC có thông báo quan trọng về vàng miếng

Cuối ngày 17-11, giá vàng giảm, Công ty SJC có thông báo quan trọng về vàng miếng

(NLĐO) – Giá vàng thế giới giảm trở lại vào cuối ngày, vàng miếng SJC ổn định trong khi Công ty SJC ngừng đăng ký mua vàng trực tuyến

Công ty SJC bị phạt hơn 2 tỉ đồng, chuyển Bộ Công an điều tra

(NLĐO)- Thanh tra chuyển thông tin vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế tại Công ty SJC sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Fanpage công ty SJC bất ngờ bị mạo danh giữa cơn sốt giá vàng

(NLĐO) – Công ty vàng SJC phát hiện có fanpage mạo danh có cả tick xanh nhằm mục đích "không tốt".

giá vàng sjc vàng miếng SJC Công ty SJC thương hiệu vàng sjc
