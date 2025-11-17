HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cuối ngày 17-11, giá vàng giảm, Công ty SJC có thông báo quan trọng về vàng miếng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá vàng thế giới giảm trở lại vào cuối ngày, vàng miếng SJC ổn định trong khi Công ty SJC ngừng đăng ký mua vàng trực tuyến

Cuối ngày 17-11, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI niêm yết ở quanh mức 149 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng được công ty SJC tiếp tục ổn định quanh 146,5 - 149 triệu đồng/lượng (mua - bán).

TIN LIÊN QUAN

Giá vàng trong nước ổn định sau nhiều ngày biến động mạnh.

Đáng chú ý, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn ổn định dù giá thế giới đang giảm. Cuối ngày hôm nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.070 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD mỗi ounce so với phiên sáng. Kim loại quý trên sàn quốc tế cũng dao động với biến động hẹp trong phiên hôm nay, sau nhiều ngày tăng giảm cả trăm USD/ounce.

Giá vàng giảm , SJC ngừng giao dịch vàng miếng trực tuyến vào ngày 18 - 11 - Ảnh 2.

Liên quan tới thị trường vàng trong nước, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vừa có thông báo mới nhất liên quan đến giao dịch vàng miếng. Cụ thể, công ty SJC sẽ tạm ngưng tiếp nhận đăng ký giao dịch Vàng miếng trực tuyến tại website của công ty từ ngày mai 18-11.

Khách có nhu cầu mua vàng miếng sẽ giao dịch trực tiếp tại 2 chi nhánh của công ty ở phường Bàn Cờ và phường An Nhơn, TP HCM. Trước đó hồi đầu tháng 10, công ty này thông báo khách mua vàng miếng sẽ phải đăng ký trực tuyến trước.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 21,6 triệu đồng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 19,6 triệu đồng. Đây là những mức chênh lệch rất cao thời gian qua.

Giá vàng giảm , SJC ngừng giao dịch vàng miếng trực tuyến vào ngày 18 - 11 - Ảnh 3.


