Bạn đọc

Cận cảnh dự án Vành đai 3 - TP HCM đoạn qua khu vực Bình Dương cũ

Thanh Thảo

(NLĐO) - Thi công 3 ca 4 kíp, xuyên Tết, xuyên Lễ, liên tục 100 ngày đêm của năm 2025 để hoàn thành thông xe kỹ thuật dự án Vành đai 3 đoạn qua Bình Dương cũ

Theo kế hoạch, dự án đường Vành đai 3- TP HCM đoạn qua khu vực Bình Dương cũ sẽ hoàn thành thông xe kỹ thuật các hạng mục dự án vào cuối năm 2025.

Cận cảnh dự án Vành đai 3 - TP HCM đoạn qua khu vực Bình Dương cũ - Ảnh 1.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động đợt thi đua 100 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cận cảnh dự án Vành đai 3 - TP HCM đoạn qua khu vực Bình Dương cũ - Ảnh 2.

Theo đó, các bên đã ký kết giao ước thi đua cùng nhau phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xây dựng kế hoạch tổ chức thi công hợp lý, tập trung huy động nhân lực, vật lực, thiết bị, linh hoạt tổ chức thi công phù hợp với thời tiết của khu vực bắt đầu vào mùa mưa.

Cận cảnh dự án Vành đai 3 - TP HCM đoạn qua khu vực Bình Dương cũ - Ảnh 3.

Xây dựng kịch bản ứng phó với tình hình thời tiết bất thường như mưa, bão, dông lốc để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa, bão gây ra, đoàn kết thi đua, sáng tạo, vượt nắng thắng mưa, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, xuyên Tết, xuyên Lễ, liên tục 100 ngày đêm của năm 2025 để hoàn thành các mục tiêu.

Cận cảnh dự án Vành đai 3 - TP HCM đoạn qua khu vực Bình Dương cũ - Ảnh 4.

Ghi nhận tại gói thầu XL1 - Thi công xây dựng đoạn từ Bình Chuẩn đến sông Sài Gòn, với chiều dài khoảng 2,3 km do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thực hiện, đang được khẩn trương các hạng mục còn lại.

Cận cảnh dự án Vành đai 3 - TP HCM đoạn qua khu vực Bình Dương cũ - Ảnh 5.

Thiếu tá Hoàng Anh Đào, đại diện nhà thầu cho biết tiến độ dự án hiện đã đạt hơn 40%, kế hoạch đến 19-12 là sẽ thông xe kỹ thuật. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là nguồn vật liệu, do khan hiếm nguồn đất. Ngoài ra, thời tiết diễn biến bất thường, thường xuyên mưa lớn cũng gây cản trở cho công tác thi công.

Cận cảnh dự án Vành đai 3 - TP HCM đoạn qua khu vực Bình Dương cũ - Ảnh 6.

Tại đoạn qua Quốc lộ 13, đơn vị thi công là Tổng Công ty số 1- CTCP, cũng phấn đấu tăng ca, tăng kíp vào những ngày nắng ráo để bù lại lúc mưa. Ngoài ra, mua thêm vải bạt để che nền nếu thời tiết không thuận lợi.

Cận cảnh dự án Vành đai 3 - TP HCM đoạn qua khu vực Bình Dương cũ - Ảnh 7.

Vật liệu đã được tập kết đầy đủ, nếu thời tiết thuận lợi, đến cuối năm 2025, Tổng Công ty số 1- CTCP sẽ hoàn thành lớp bản mặt cầu, bê tông nhựa C16 để kịp thông xe.

CLIP: Công trường dự án đường Vành đai 3- TP HCM thi công rộn ràng

Tin liên quan

Tiến độ đường Vành đai 3 - TP HCM đoạn qua Bình Dương

Tiến độ đường Vành đai 3 - TP HCM đoạn qua Bình Dương

(NLĐO) - Công trình thi công dự án đường Vành đai 3 - TP HCM thiếu hụt nguồn nguyên vật liệu, nhà thầu lo ngại khó về đích đúng tiến độ

Khí thế trên công trường Vành đai 3 - TP HCM đoạn qua Bình Dương

(NLĐO) - Dù thời tiết khắc nghiệt nhưng các công nhân thi công đường Vành đai 3 - TP HCM vẫn làm việc hăng say để chào mừng Lễ 30-4 trọng đại của đất nước.

Vành đai 3: Mấu chốt là hài hòa lợi ích

Dự án với quy mô lớn có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia, cần có kế hoạch phối hợp chi tiết, cụ thể hóa trách nhiệm từng khâu, rút ngắn quy trình bàn bạc ra quyết định...

Vành đai 3 thông xe kỹ thuật công trình giao thông tỉnh Bình Dương đường Vành đai 3 dự án đầu tư
