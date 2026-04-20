Sáng 20-4, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại tổ về nội dung này.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang điều hành phiên thảo luận tổ. Ảnh: Lâm Hiển

Tại Tổ 2 (Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM), các đại biểu đánh giá dự thảo Nghị quyết đã bước đầu giải quyết nhiều vấn đề quan trọng như ưu tiên đất đai, tài sản công cho hoạt động văn hóa, bố trí 2% ngân sách hàng năm cho văn hóa... Đặc biệt, nội dung trọng tâm của dự thảo Nghị quyết là vấn đề phát triển công nghiệp văn hóa.

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng, nhìn tổng thể, nội dung dự thảo Nghị quyết vẫn còn sơ sài, cần tiếp tục hoàn thiện.

Điều hành phiên thảo luận tại tổ, phản hồi cũng như bình luận về ý kiến của các đại biểu, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh chiến lược công nghiệp văn hóa lần này phải theo hướng dễ triển khai, có tính khả thi cao. Ông khẳng định TPHCM phải đi đầu về hạ tầng văn hóa và đang triển khai nhiều dự án lớn.

Bí thư Thành ủy khẳng định quyết tâm đưa TPHCM trở thành trung tâm phát triển công nghiệp văn hóa đầu tiên của cả nước để sẵn sàng cho sự phát triển văn hóa nói chung cũng như Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.

Theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, không chỉ tích cực xúc tiến các dự án lớn trong lĩnh vực này, thành phố còn rất chú trọng cải tạo, tu bổ các công trình hiện hữu. Bí thư Thành ủy cũng như lãnh đạo thành phố sẽ trực tiếp chủ trì các buổi trao đổi cụ thể với các bên liên quan; yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan chức năng của thành phố trong việc triển khai các dự án, để tạo ra những di sản văn hóa có giá trị cho tương lai và thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa phát triển. Dù vậy, kết quả chưa được như mong muốn của các bên.

ĐB Võ Ngọc Thanh Trúc phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Góp ý kiến về dự thảo, ĐB Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, thống nhất cao quy định ngày 24-11 hàng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị bổ sung nội dung "phát động tổ chức đồng loạt các sự kiện văn hóa tại cơ sở", để giúp người dân hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Còn theo đại biểu Trương Minh Huy Vũ, hai tuần trước Tết Nguyên đán vừa qua, tại TPHCM, Bí thư Thành ủy đã có buổi làm việc với cộng đồng công nghiệp văn hóa của thành phố để xem xét một số điểm nghẽn về chính sách để phát triển ngành công nghiệp văn hóa TPHCM bao gồm nguồn lực, ưu đãi, tài chính, nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo dự liệu… "Rất mừng là dự thảo đã giải quyết rất nhiều vấn đề trong 5 nội dung tôi vừa nêu" như ưu tiên đất đai, tài sản công cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật, công nghiệp văn hóa; rồi bố trí nguồn lực 2% ngân sách…"- đại biểu bày tỏ.

Đại biểu Trương Minh Huy Vũ nêu ý kiến tại tổ sáng 20-4. Ảnh: Lâm Hiển

Góp ý cho dự thảo, đại biểu Trương Minh Huy Vũ nhìn nhận "văn hóa ở TPHCM không phải chỉ là một ngành để xài tiền, mà còn là ngành kiếm ra rất nhiều tiền" nhưng tại Điều 4 của dự thảo Nghị quyết mới dừng ở việc "huy động nguồn lực", chưa làm rõ vai trò của "nhà đầu tư chiến lược" trong phát triển công nghiệp văn hóa. "Một nhà đầu tư chiến lược cho công nghiệp văn hóa cần những điều kiện gì thì cần phải làm rõ hơn hoặc bổ sung trong dự thảo" - đại biểu Vũ đề nghị.

Vị đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng khung dữ liệu ngành văn hóa để tích hợp, khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu liên quan. Đề nghị làm rõ cơ chế tiếp nhận nguồn vốn quốc tế trong Quỹ phát triển văn hóa ở Điều 11. "Hiện nay mới chủ yếu hiểu là vốn trong nước, trong khi các dòng vốn quốc tế, đặc biệt từ các quốc gia có thế mạnh về công nghiệp văn hóa, là rất quan trọng" - đại biểu nói.

Đại biểu Tào Đức Thắng phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Đại biểu Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel), đề nghị bổ sung chính sách ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân phát triển các ứng dụng nội dung số trong lĩnh vực văn hóa như phát triển các app về du lịch trên điện thoại di động. "Để sáng tạo, nuôi dưỡng và phát triển các ứng dụng này cần có sự hỗ trợ đủ mạnh từ chính sách" - ông Tào Đức Thắng nêu quan điểm.

Đồng thời, đại biểu Tào Đức Thắng cũng đề nghị mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ quảng bá văn hóa cho tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt khu vực công hay tư ở Điều 9; cho phép doanh nghiệp được trích lập quỹ đầu tư cho sáng tạo văn hóa như Quỹ khoa học công nghệ. Đối với Quỹ phát triển văn hóa và nghệ thuật, ông ủng hộ, song cho rằng cần thiết kế cơ chế linh hoạt hơn để huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt từ khu vực doanh nghiệp.