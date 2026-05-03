Đức Gyalwang Drukpa rời Việt Nam, kết thúc Pháp hội cầu nguyện hòa bình

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Đức Gyalwang Drukpa rời Việt Nam, kết thúc Pháp hội cầu nguyện hòa bình

Yến Anh

(NLĐO)- Đức Gyalwang Drukpa, bậc lãnh đạo tâm linh của Truyền thừa Drukpa, và tăng đoàn vừa rời Việt Nam, khép lại Pháp hội cầu nguyện hòa bình thế giới.

Đông đảo chư tăng ni, phật tử Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên cùng đông đảo người dân cung tiễn Đức Gyalwang Drukpa - bậc lãnh đạo tâm linh của Truyền thừa Drukpa và tăng đoàn, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Đức Gyalwang Drukpa rời Việt Nam, kết thúc Pháp hội cầu nguyện hòa bình - Ảnh 1.

Từ Đại Bảo tháp, chư ni Tây Thiên thành kính cung tiễn Đức Gyalwang Drukpa và tăng đoàn

Pháp hội cầu nguyện hòa bình thế giới diễn ra trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột, bất ổn đã thu hút hàng ngàn người hành hương về ngôi Bảo tháp Mandala linh thiêng cùng cầu nguyện cho hòa bình thế giới, quốc thái dân an.

Pháp hội Cầu nguyện hòa bình trong nghệ thuật 3D mapping

Màn phô diễn 3D mapping hiện đại, kết hợp hài hòa giữa công nghệ ánh sáng và nghệ thuật thị giác gửi gắm nhiều thông điệp nhân sinh, từ bi bác ái và sự kết nối giữa con người với vũ trụ.

Đức Gyalwang Drukpa rời Việt Nam, kết thúc Pháp hội cầu nguyện hòa bình - Ảnh 2.

Đức Pháp Vương ban gia trì, tạm biệt Phật tử Việt Nam tại sân bay Quốc tế Nội Bài

Những hình ảnh biểu tượng như: Ngàn năm Truyền thừa Drukpa-Rồng thiêng, Việt Nam thịnh vượng, trái đất xanh, chim bồ câu, hoa hướng dương, hoa sen và dải ánh sáng lan tỏa được lồng ghép, kể câu chuyện về khát vọng hòa bình và sự kết nối giữa các dân tộc trên toàn thế giới.

Trong ngày khai mạc, khi nghi thức thả chim bồ câu diễn ra, một bạn bồ câu trắng không bay theo đàn mà bất ngờ đậu lại gần khu vực hành lễ. Khoảnh khắc này được xem như biểu tượng của hòa bình và sự an lạc tĩnh tại cùng hiện diện sống động.

Đức Gyalwang Drukpa rời Việt Nam, kết thúc Pháp hội cầu nguyện hòa bình - Ảnh 3.

Đức Pháp Vương dành sự quan tâm đặc biệt cho những người bệnh từ xa đến dự lễ, các em nhỏ và người già yếu

Trong khuôn khổ Pháp hội, nhiều nghi lễ văn hóa nghệ thuật Phật giáo quan trọng đã được tổ chức: Đại lễ Cầu an Quan Âm Tara Yuldog tiêu trừ chướng ngại, tăng trưởng phúc lành, cầu nguyện quốc thái dân an và hòa bình thế giới; Đại lễ Gia trì Dược Sư và Đại Đàn siêu độ chư hương linh, nạn nhân chiến tranh, thiên tai dịch họa... Người tham dự được tiếp cận nhiều pháp tu thuộc Phật giáo Kim Cương thừa, hướng đến mục tiêu chuyển hóa nội tâm và giảm bớt khổ đau.

Đức Gyalwang Drukpa rời Việt Nam, kết thúc Pháp hội cầu nguyện hòa bình - Ảnh 4.

Pháp hội diễn ra trong ba ngày cuối tháng 4 với sự tham của hơn 21.000 người dân, Phật tử

Chương trình âm nhạc Phật giáo "Hòa bình thế giới bắt đầu từ trong tâm" quy tụ hơn 180 nghệ sĩ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và hợp xướng Cung Thiếu nhi Hải Phòng. Dưới sự dàn dựng của NSƯT Phương Nga, đạo diễn âm nhạc Phạm Việt Tuân và biên đạo múa Phùng Khải, chương trình được tổ chức chỉn chu, tạo nên bức tranh nghệ thuật mang đậm dấu ấn tâm linh đương đại.

Pháp hội năm nay cũng ghi nhận sự kiện hơn 1.000 người được truyền giới Quy y và Bồ đề tâm giới, đánh dấu bước khởi đầu trên hành trình tu tập và hướng thiện của nhiều Phật tử.

Đức Gyalwang Drukpa rời Việt Nam, kết thúc Pháp hội cầu nguyện hòa bình - Ảnh 5.

Bảo tháp Mandala Tây Thiên tráng lệ trong đêm lễ hội ánh sáng truyền đăng 3D mapping

Trong suốt thời gian ba ngày Pháp hội, Đức Gyalwang Drukpa tận tình dành thời gian từ sáng tới chiều muộn trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ giáo pháp với đại chúng. Sau khi các nghi thức kết thúc, Ngài dành sự quan tâm đặc biệt cho những người bệnh từ xa đến dự lễ, các em nhỏ và người già yếu...

Đức Pháp Vương Drukpa chia sẻ, Truyền thừa Drukpa có mối nhân duyên vô cùng đặc biệt và sâu sắc với Việt Nam. Ngài đã dành gần 20 năm giảng pháp, cùng chư ni Tây Thiên kiến lập, xây dựng ngôi Đại bảo tháp Mandala Kim Cương thừa, một kiệt tác tâm linh và nghệ thuật Mật thừa đầu tiên tại Việt Nam.

Tin liên quan

Đức Gyalwang Drukpa lần đầu thăm Đền Hùng

Đức Gyalwang Drukpa lần đầu thăm Đền Hùng

(NLĐO)- Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng Tăng đoàn đã đến dâng hương tại Đền Hùng - miền cội nguồn linh thiêng của dân tộc Việt Nam.

Pháp vương Gyalwang Drukpa Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo