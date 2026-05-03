Đức Gyalwang Drukpa rời Việt Nam, kết thúc Pháp hội cầu nguyện hòa bình

Đông đảo chư tăng ni, phật tử Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên cùng đông đảo người dân cung tiễn Đức Gyalwang Drukpa - bậc lãnh đạo tâm linh của Truyền thừa Drukpa và tăng đoàn, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Từ Đại Bảo tháp, chư ni Tây Thiên thành kính cung tiễn Đức Gyalwang Drukpa và tăng đoàn

Pháp hội cầu nguyện hòa bình thế giới diễn ra trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột, bất ổn đã thu hút hàng ngàn người hành hương về ngôi Bảo tháp Mandala linh thiêng cùng cầu nguyện cho hòa bình thế giới, quốc thái dân an.

Pháp hội Cầu nguyện hòa bình trong nghệ thuật 3D mapping

Màn phô diễn 3D mapping hiện đại, kết hợp hài hòa giữa công nghệ ánh sáng và nghệ thuật thị giác gửi gắm nhiều thông điệp nhân sinh, từ bi bác ái và sự kết nối giữa con người với vũ trụ.

Đức Pháp Vương ban gia trì, tạm biệt Phật tử Việt Nam tại sân bay Quốc tế Nội Bài

Những hình ảnh biểu tượng như: Ngàn năm Truyền thừa Drukpa-Rồng thiêng, Việt Nam thịnh vượng, trái đất xanh, chim bồ câu, hoa hướng dương, hoa sen và dải ánh sáng lan tỏa được lồng ghép, kể câu chuyện về khát vọng hòa bình và sự kết nối giữa các dân tộc trên toàn thế giới.

Trong ngày khai mạc, khi nghi thức thả chim bồ câu diễn ra, một bạn bồ câu trắng không bay theo đàn mà bất ngờ đậu lại gần khu vực hành lễ. Khoảnh khắc này được xem như biểu tượng của hòa bình và sự an lạc tĩnh tại cùng hiện diện sống động.

Đức Pháp Vương dành sự quan tâm đặc biệt cho những người bệnh từ xa đến dự lễ, các em nhỏ và người già yếu

Trong khuôn khổ Pháp hội, nhiều nghi lễ văn hóa nghệ thuật Phật giáo quan trọng đã được tổ chức: Đại lễ Cầu an Quan Âm Tara Yuldog tiêu trừ chướng ngại, tăng trưởng phúc lành, cầu nguyện quốc thái dân an và hòa bình thế giới; Đại lễ Gia trì Dược Sư và Đại Đàn siêu độ chư hương linh, nạn nhân chiến tranh, thiên tai dịch họa... Người tham dự được tiếp cận nhiều pháp tu thuộc Phật giáo Kim Cương thừa, hướng đến mục tiêu chuyển hóa nội tâm và giảm bớt khổ đau.

Pháp hội diễn ra trong ba ngày cuối tháng 4 với sự tham của hơn 21.000 người dân, Phật tử

Chương trình âm nhạc Phật giáo "Hòa bình thế giới bắt đầu từ trong tâm" quy tụ hơn 180 nghệ sĩ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và hợp xướng Cung Thiếu nhi Hải Phòng. Dưới sự dàn dựng của NSƯT Phương Nga, đạo diễn âm nhạc Phạm Việt Tuân và biên đạo múa Phùng Khải, chương trình được tổ chức chỉn chu, tạo nên bức tranh nghệ thuật mang đậm dấu ấn tâm linh đương đại.

Pháp hội năm nay cũng ghi nhận sự kiện hơn 1.000 người được truyền giới Quy y và Bồ đề tâm giới, đánh dấu bước khởi đầu trên hành trình tu tập và hướng thiện của nhiều Phật tử.

Bảo tháp Mandala Tây Thiên tráng lệ trong đêm lễ hội ánh sáng truyền đăng 3D mapping

Trong suốt thời gian ba ngày Pháp hội, Đức Gyalwang Drukpa tận tình dành thời gian từ sáng tới chiều muộn trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ giáo pháp với đại chúng. Sau khi các nghi thức kết thúc, Ngài dành sự quan tâm đặc biệt cho những người bệnh từ xa đến dự lễ, các em nhỏ và người già yếu...

Đức Pháp Vương Drukpa chia sẻ, Truyền thừa Drukpa có mối nhân duyên vô cùng đặc biệt và sâu sắc với Việt Nam. Ngài đã dành gần 20 năm giảng pháp, cùng chư ni Tây Thiên kiến lập, xây dựng ngôi Đại bảo tháp Mandala Kim Cương thừa, một kiệt tác tâm linh và nghệ thuật Mật thừa đầu tiên tại Việt Nam.