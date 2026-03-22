Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn qua đời

Thông tin từ Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã qua đời vào lúc 17 giờ 22 phút ngày 22-3, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sinh ngày 5-3-1934, tại Cà Mau.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn từng du học ngành quản trị và giáo dục tại Đại học Loyola (Mỹ) từ năm 1968-1971 rồi về nước, tiếp tục dạy ở Tiểu Chủng viện Á Thánh Quí đến năm 1974 thì được bổ nhiệm làm giám đốc cơ sở này.

Ngày 22-3-1993, ông được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục phó GP Mỹ Tho và ngày 11-8 được thụ phong Giám mục tại Đại Chủng viện Thánh Quí.

Tháng 3-1998, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM và nhậm chức vào ngày 2-4.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn nghỉ hưu từ ngày 22-3-2014.

Lần gần đây nhất, ngày 17-12-2025, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM - làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nhân dịp lễ Giáng sinh.

Các lãnh đạo TPHCM luôn ghi nhận, tri ân những đóng góp của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn cho Thành phố, nhất là trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người yếu thế.