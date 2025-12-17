HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bí thư Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng các cá nhân dịp Giáng sinh

PHAN ANH

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn nhận được sự ủng hộ, đồng hành của bà con giáo dân trong xây dựng và phát triển thành phố

Ngày 17-12, Đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM - làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu đạo Công giáo.

Đoàn đã đến thăm Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng các cá nhân dịp Giáng sinh - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng Giáng sinh Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Tại đây, Bí thư Thành ủy TPHCM trò chuyện, thăm hỏi tình hình sức khỏe của Đức Hồng y.

Bí thư Thành ủy TPHCM chúc Đức Hồng y mạnh khỏe, tiếp tục có ý kiến, góp ý cho thành phố trong công tác an sinh xã hội, nhất là các chương trình chăm lo người yếu thế. Ông cũng chúc các giáo dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục chung sức xây dựng TPHCM ngày càng phát triển bền vững.

Bí thư Thành ủy TPHCM đồng thời đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục quan tâm chăm sóc sức khỏe của Đức Hồng y.

Bí thư Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng các cá nhân dịp Giáng sinh - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Sau đó, đoàn đến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM; thăm, chúc mừng Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM; Linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng Đại diện Tổng Giáo phận TPHCM, Chánh xứ Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn; Linh mục Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa, Chánh Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng các cá nhân dịp Giáng sinh - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Chia sẻ với Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng và các vị linh mục, Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin sau hợp nhất, TPHCM đã vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đạt nhiều kết quả quan trọng.

Với quy mô rộng, tiềm lực lớn và phân cấp mạnh mẽ, thành phố có nhiều điều kiện để phát triển. Dù vậy, thành phố cũng có nhiều áp lực, lãnh đạo thành phố và cả hệ thống chính trị sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, thời gian qua, bà con giáo dân có nhiều đóng góp cho việc chung của thành phố. Ông mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của bà con giáo dân trong xây dựng và phát triển thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM chúc Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng và các vị linh mục luôn dồi dào sức khỏe, có một mùa Giáng sinh vui vẻ, ấm áp, an lành.

Cảm ơn tình cảm của lãnh đạo TPHCM, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng bày tỏ chia sẻ với lãnh đạo thành phố ở thời điểm có nhiều đổi mới trong vận hành bộ máy. Đồng thời mong muốn TPHCM tiếp tục phát triển mạnh mẽ, triển khai có hiệu quả Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 98/2023 vừa được Quốc hội thông qua.

Tin liên quan

Thông điệp "3 không" của Bí thư Thành ủy TPHCM

Thông điệp "3 không" của Bí thư Thành ủy TPHCM

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh tinh thần "3 không: việc gì khó không né tránh, việc gì mới không chờ, việc gì liên quan với nhau không đùn đẩy

Bí thư Thành ủy TPHCM: Lòng tin của dân được củng cố từ những việc rất nhỏ

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ những việc dù rất nhỏ nhưng vì dân thì lòng tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước sẽ ngày càng được củng cố

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp xúc cử tri khu vực Bình Dương cũ

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đại biểu Quốc hội đang tiếp xúc cử tri phường Dĩ An và Đông Hòa (khu vực Bình Dương cũ) sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

