Thời sự Miền Trung - Tây Nguyên

Đức Long Gia Lai - Alpha Seven đăng ký đầu tư 4 dự án với gần 15.000 tỉ đồng

Hoàng Thanh

(NLĐO) - UBND tỉnh Gia Lai vừa trao biên bản ghi nhớ đầu tư 4 dự án với tổng vốn gần 15.000 tỉ đồng cho liên danh Đức Long Gia Lai - Alpha Seven

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai 2026, tỉnh này đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác 273 dự án, với tổng vốn đăng ký và dự kiến đầu tư 838.000 tỉ đồng (hơn 32 tỉ USD). 

Trong đó, Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) và Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven đã được UBND tỉnh Gia Lai trao biên bản ghi nhớ đầu tư 4 dự án với tổng số vốn gần 15.000 tỉ đồng.

Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn cho doanh nghiệp trong năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách - Chiến lược Trung ương cùng Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, tham quan một số sản phẩm được trưng bày tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Gia Lai - 2026

Trong đó, quy mô lớn nhất là "siêu dự án" tuyến cao tốc Pleiku – Lệ Thanh dài 52,1 km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, Tổng mức đầu tư khoảng 12.000 tỉ đồng, theo hình thức đối tác công tư (PPP) với thời gian thi công dự kiến 2026 – 2029.

Khi được hình thành, tuyến cao tốc này sẽ góp phần hoàn thiện trục hành lang Đông – Tây khi điểm đầu tuyến cao tốc nối liền với điểm cuối cao tốc Quy Nhơn – Pleiku (tại phường Hội Phú) và điểm cuối tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (giáp Campuchia). Phương tiện lưu thông qua cung đường này sẽ rút ngắn thời gian, góp phần thúc đẩy giao thương quốc tế với Campuchia và các nước tiểu vùng sông Mê Kông.

Cùng với sự phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông, đại diện liên danh này còn mong muốn thực hiện các dự án nhằm thay đổi diện mạo đô thị, dịch vụ, tạo không gian sống chất lượng cao, tiện nghi.

Trong giai đoạn 2026-2029, liên danh này còn đầu tư 3 dự án gồm: Dự án Khu biệt thự liền kề, thương mại dịch vụ, công viên cây xanh và vui chơi giải trí (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), với tổng diện tích khoảng 37.000m2, mức đầu tư 500 tỉ đồng; Dự án Khu liên hợp khách sạn, thương mại dịch vụ; vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao; hội nghị, hội thảo và tổ chức sự kiện, triển lãm đạt chuẩn quốc tế (tại phường Pleiku), với tổng diện tích khoảng gần 21.000m2, vốn đầu tư dự kiến 1.200 tỉ đồng; Dự án Shophouse, thương mại dịch vụ và các lĩnh vực khác (tại phường Diên Hồng), diện tích khoảng 4.300m2, tổng vốn đầu tư 600 tỉ đồng.

Liên danh Đức Long Gia Lai - Alpha Seven đầu tư 4 dự án 15.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

UBND tỉnh Gia Lai vừa trao biên bản ghi nhớ đầu tư 4 dự án với tổng vốn gần 15.000 tỉ đồng cho Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Alpha Seven

Chia sẻ bên lề hội nghị, ông Bùi Pháp – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đức Long Gia Lai, cho biết bản thân ông và DLG sinh ra từ đất mẹ Gia Lai, lớn lên từ những nhịp thở của vùng cao nguyên này. Do đó, hàng chục năm qua luôn khát khao được kiến thiết cho quê hương. "Việc được tỉnh tin tưởng trao các dự án với tổng vốn gần 15.000 tỉ đồng là một vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Chúng tôi cam kết sẽ dồn toàn nguồn lực tài chính, tâm huyết để hoàn thành các dự án đúng tiến độ" - ông Bùi Pháp bày tỏ.

Sự kết hợp giữa ĐLG và Alpha Seven được giới chuyên gia đánh giá là bước đi chiến lược. Trong đó DLG đã có kinh nghiệm hạ tầng, thấu hiểu địa phương còn Alpha Seven mang lại tư duy quản trị hiện đại từ môi trường năng động của TP HCM.

Với lộ trình triển khai từ năm 2026, các dự án của Liên danh Đức Long Gia Lai được kỳ vọng sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm cho lao động địa phương, đóng góp ngân sách hàng năm và quan trọng hơn cả là hình thành một hệ sinh thái đô thị - dịch vụ - giao thông khép kín.

Trong bối cảnh Gia Lai đang vươn mình trở thành trung tâm của khu vực tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia, sự tiên phong của các doanh nghiệp địa phương như DLG được kỳ vọng sẽ giúp tỉnh Gia Lai phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

