Cơ hội đầu tư lớn từ đại ngàn, biển xanh

Ngày 28-3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2026 với chủ đề "Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số". Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

5 trụ cột tăng trưởng

Tại hội nghị, tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác cho 273 dự án, với tổng vốn đăng ký và dự kiến đầu tư lên đến 838.000 tỉ đồng (hơn 32 tỉ USD). Các dự án tập trung vào những lĩnh vực: công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng; nông nghiệp công nghệ cao; thương mại, dịch vụ, du lịch; đô thị và logistics.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Gia Lai xác định mục tiêu chung phát triển nhanh, bền vững dựa trên chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Gia Lai phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Gia Lai xác định 5 trụ cột tăng trưởng, gồm: Phát triển công nghiệp tập trung chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, AI và bán dẫn; biến du lịch thành ngành mũi nhọn dựa trên lợi thế biển và văn hóa đặc trưng; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp và xây dựng chuỗi giá trị; hình thành trung tâm dịch vụ cảng và hậu cần từ cửa khẩu đến cảng biển; phát triển đô thị bền vững gắn với bất động sản công nghiệp và dịch vụ.

Tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện 4 khâu đột phá chiến lược để xây dựng 5 trụ cột tăng trưởng. Trong đó, về thể chế, sẽ đổi mới tư duy và vận dụng sáng tạo chính sách. Công nghệ sẽ lấy chuyển đổi số và khoa học - công nghệ làm động lực. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế số/xanh. Hạ tầng sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông trọng điểm (cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đường sắt tốc độ cao, nâng cấp sân bay Phù Cát và cảng nước sâu Phù Mỹ).

Ngoài ra, tỉnh cam kết đồng hành, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) và nhà đầu tư với tinh thần phục vụ, minh bạch và hiệu quả. Tập trung xây dựng chính quyền kiến tạo, chuyển mạnh từ "quản lý" sang "phục vụ", bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, cạnh tranh.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2026 Ảnh: HOÀNG THANH

Cực tăng trưởng khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nhận định 273 dự án đã được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác là con số ấn tượng, thể hiện niềm tin của các DN vào định hướng phát triển của tỉnh. Ông đề nghị các DN tiếp tục nghiên cứu sâu, triển khai đúng cam kết, tuân thủ pháp luật, tôn trọng phong tục, văn hóa địa phương; quan tâm công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; đồng hành với tỉnh trong công cuộc chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; cùng chia sẻ khó khăn và thụ hưởng thành quả phát triển.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như: đẩy nhanh khôi phục hạ tầng sản xuất, tạo điều kiện tiếp cận tín dụng, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, đầu tư; đồng thời tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi.

Phó Thủ tướng tin tưởng với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và tinh thần hành động quyết liệt, tỉnh Gia Lai từng bước khẳng định vị thế là một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - trao bảng tượng trưng tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc cho tỉnh Gia Lai Ảnh: HOÀNG THANH Tặng Gia Lai 5.000 lá cờ Tổ quốc Ngày 28-3, trong khuôn khổ lễ công bố Giải thưởng "Đô thị du lịch sạch ASEAN" cho Quy Nhơn, Báo Người Lao Động đã trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai. Thời gian qua, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã trao tặng gần 70.000 lá cờ Tổ quốc cho tỉnh Gia Lai. Riêng tại Quy Nhơn, ban tổ chức chương trình và chính quyền địa phương đã phối hợp xây dựng nhiều tuyến "Đường cờ Tổ quốc", đặc biệt trên đường Xuân Diệu. Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, bày tỏ: "Chúng tôi rất vui khi mỗi lần có dịp công tác tại Quy Nhơn, đi ngang các tuyến đường, nhất là đường Xuân Diệu, thấy những lá cờ Tổ quốc tươi thắm tung bay. Cùng với số lá cờ đã được trao tặng Quy Nhơn, chúng tôi mong muốn góp phần hỗ trợ tinh thần để bà con ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

* TS TRẦN DU LỊCH, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế TP HCM: "Gia Lai cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu dựa vào vốn sang dựa vào tri thức nhằm khai thác tiềm năng và các lợi thế vượt trội". * Ông HARSHA VARDHAN, Giám đốc Phát triển chuỗi cung ứng, Syre Impact AB: "Gia Lai là địa điểm lý tưởng để xây dựng trung tâm tái chế dệt may quy mô lớn, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm toàn cầu về dệt may tuần hoàn". * Ông THÁI NHƯ HIỆP, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp: "Với hơn 100.000 ha cà phê, điều kiện tự nhiên đặc hữu, cùng hệ sinh thái sản xuất bền vững, Gia Lai hoàn toàn có thể trở thành thủ phủ cà phê Robusta chất lượng cao - xanh và có trách nhiệm".

Tối 28-3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia Gia Lai 2026, thu hút sự tham dự của khoảng 70.000 du khách trong nước và quốc tế. Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh" có 244 sự kiện gồm lễ hội, chương trình văn hóa, hoạt động thể thao, xúc tiến và quảng bá du lịch, được tổ chức theo từng quý nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước.



