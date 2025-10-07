HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Quốc tế

Đức: Nữ thị trưởng mới đắc cử bị đâm nguy kịch ngay trước nhà riêng

Lạc Chi

(NLĐO) - Bà Iris Stalzer, thị trưởng mới đắc cử của một thành phố Đức, nguy kịch sau khi bị đâm dao nhiều nhát trước căn hộ vào trưa 7-10.

Theo nguồn tin an ninh, tân Thị trưởng Iris Stalzer, 57 tuổi, được phát hiện trong tình trạng trên người có nhiều vết đâm, sau đó được trực thăng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Báo Bild cho biết người phát hiện là con trai nuôi 15 tuổi. Cậu sau đó bị cảnh sát đưa khỏi hiện trường trong trang phục chuyên dụng nhằm "bảo vệ chứng cứ", tay bị còng. Cậu khai mẹ bị một nhóm đàn ông tấn công. Con gái nuôi 17 tuổi của bà cũng có mặt tại nhà khi vụ việc xảy ra.

Đức: Nữ thị trưởng mới đắc cử bị đâm nguy kịch ngay trước nhà riêng - Ảnh 1.

Thị trưởng mới đắc cử được cho là đã bị một nhóm đàn ông tấn công. Ảnh: AP.

Hiện cảnh sát đã phong tỏa con phố nơi bà Stalzer sinh sống và mở chiến dịch truy lùng nghi phạm, nhưng chưa xác định được động cơ. Theo Bild, sau khi bị đâm 13 nhát vào bụng và lưng, nạn nhân đã cố lê vào trong nhà cầu cứu.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz viết trên mạng xã hội: "Chúng tôi đã nhận được tin về tội ác khủng khiếp ở Herdecke. Vụ việc cần được nhanh chóng điều tra. Chúng tôi lo cho tính mạng của thị trưởng mới đắc cử và hy vọng bà sẽ hồi phục hoàn toàn".

Ông Matthias Miersch, lãnh đạo nhóm nghị sĩ Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), cũng gửi lời chia sẻ: "Chúng tôi luôn nghĩ đến bà và mong bà vượt qua hành động khủng khiếp này".

Là ứng viên đại diện cho SPD, bà Stalzer, luật sư lao động, vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 28-9 với khoảng 52% phiếu bầu, dự kiến nhậm chức tháng 11. Bà từng nhiều năm công tác trong chính quyền địa phương, tự nhận mình được thôi thúc bởi "công lý và sự quan tâm chân thành tới con người".

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh gia tăng các vụ bạo lực nhắm vào chính trị gia Đức. Một nghiên cứu gần đây cho thấy 60% chính trị gia từng bị đe dọa hoặc tấn công, và 20% cho biết họ hạn chế xuất hiện trước công chúng vì lẽ đó.

