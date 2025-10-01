Đức: Nhiều tiếng nổ lớn ở Munich, lễ hội bia Oktoberfest phải đóng cửa

“Do lời đe dọa đánh bom liên quan tới vụ nổ ở phía Bắc Munich, quảng trường Theresienwiese sẽ đóng cửa cho tới 17 giờ ngày 1-10 (giờ địa phương) - cảnh sát Munich, miền Nam nước Đức, cho biết. Theresienwiese là khu vực phía Tây trung tâm thành phố, nơi đang tổ chức lễ hội bia Oktoberfest Munich nổi tiếng.

“Thủ phạm đã gửi một lá thư” - cảnh sát cho biết thêm. Chính quyền đã lục soát hội chợ của lễ hội bia để tìm kiếm các thiết bị nổ và yêu cầu nhân viên rời khỏi khu vực.

Cảnh sát Đức tại Lễ hội bia Oktoberfest sau vụ đe dọa đánh bom ở Munich ngày 1/10. Ảnh: AP

Giới chức cho biết lời đe dọa đánh bom có liên quan tới vụ hỏa hoạn tại một tòa nhà dân cư khiến một người thiệt mạng ở phía Bắc Munich vào sáng 1-10. Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường ở khu vực Lerchenau.

Tòa dân cư bốc cháy và có những tiếng nổ lớn. Hình ảnh từ khu vực cũng cho thấy một chiếc xe tải bị cháy rụi.

“Theo thông tin hiện tại, có ai đó đã cố ý phóng hỏa tòa chung cư do xô xát gia đình. Người bị thương được tìm thấy đã tử vong. Một người khác mất tích song không phải mối nguy” - tuyên bố từ cảnh sát cho hay.

Sau đó, cảnh sát phát hiện "các thiết bị nổ" trong tòa nhà: "Lực lượng đặc nhiệm đã được điều động để tháo ngòi nổ bom”.

Lễ hội bia Oktoberfest năm 2025 bắt đầu vào ngày 20-9 và kết thúc vào ngày 5-10. Lễ hội bia lớn nhất thế giới này thường thu hút tới 6 triệu du khách.