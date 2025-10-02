HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Đức Trí mang "Bản hòa ca Mặt trời và Di sản" đến Đà Lạt

Thùy Trang

(NLĐO)- Lâm Đồng bùng nổ Lễ hội Khinh khí cầu và Nghệ thuật 2025 với quy mô chưa từng có.

“Lâm Đồng 2025: Khám phá di sản The Sunrise Legacy qua Lễ hội Khinh khí cầu & Nghệ thuật!”

Đức Trí và dàn sao Việt mang 'Bản hòa ca Mặt trời và Di sản' đến Đà Lạt - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Đức Trí

Bùng nổ lễ hội Khinh khí cầu và Nghệ thuật Lâm Đồng 2025 

"Lễ hội Khinh khí cầu và Nghệ thuật Lâm Đồng 2025" – The Sunrise Legacy sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 24 – 26-10 tại Quảng trường Lâm Viên và Nhà hát Opera House Đà Lạt. Đây được xem là sự kiện có quy mô hoành tráng nhất từ trước đến nay tại địa phương, kết hợp trình diễn khinh khí cầu, nghệ thuật âm nhạc và công nghệ hiện đại, hứa hẹn mang đến trải nghiệm ấn tượng cho du khách và góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng trên trường quốc tế.

Điểm nhấn của lễ hội là màn trình diễn 20 khinh khí cầu đa sắc màu, bao gồm ba khinh khí cầu cỡ lớn bay treo cấp 7, 12 khinh khí cầu bay treo cấp 1 và năm khinh khí cầu trang trí mặt đất. Toàn bộ sẽ được bố trí tại Quảng trường Lâm Viên, nơi được xem là trái tim của thành phố hoa. Hàng chục quả cầu khổng lồ đồng loạt thắp sáng bầu trời vào bình minh và hoàng hôn hứa hẹn tạo nên khung cảnh ngoạn mục, trở thành điểm check-in hấp dẫn với du khách.

Đây là lần đầu tiên Đà Lạt tổ chức một lễ hội khinh khí cầu với quy mô tầm cỡ quốc tế, kết hợp nghệ thuật trình diễn ánh sáng và âm nhạc, mở ra hướng đi mới cho các sự kiện văn hóa – du lịch của tỉnh.

Đêm nghệ thuật tại Opera House Đà Lạt

Đức Trí và dàn sao Việt mang 'Bản hòa ca Mặt trời và Di sản' đến Đà Lạt - Ảnh 2.

Thiết kế đêm nghệ thuật Bản hòa ca Mặt trời và di sản

Song hành cùng khinh khí cầu là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "The Sinrise Legacy" diễn ra tại Nhà hát Opera House Đà Lạt. Không gian nhà hát hiện đại, sang trọng, được trang bị hệ thống âm thanh – ánh sáng tiêu chuẩn quốc tế, hứa hẹn mang đến trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao. Đêm nhạc dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu của làng nhạc Việt như nhạc sĩ Đức Trí, ca sĩ Lệ Quyên, Tạ Minh Tâm, Võ Hạ Trâm, Phương Vy…. Các tiết mục sẽ trải dài từ nhạc giao hưởng, ca khúc cách mạng, nhạc trẻ đến những bản phối khí mới, kể câu chuyện về khát vọng, di sản và tương lai của Lâm Đồng. Sự hòa quyện giữa nghệ thuật biểu diễn trong nhà hát và không khí lễ hội ngoài trời tạo nên một bức tranh văn hóa đặc sắc.

Đức Trí và dàn sao Việt mang 'Bản hòa ca Mặt trời và Di sản' đến Đà Lạt - Ảnh 3.

“Lâm Đồng 2025: Khám phá di sản The Sunrise Legacy qua Lễ hội Khinh khí cầu & Nghệ thuật!”

Theo ban tổ chức, Lễ hội Khinh khí cầu và Nghệ thuật Lâm Đồng 2025 được định vị không chỉ là một sự kiện giải trí mà còn mang sứ mệnh quảng bá du lịch và khẳng định thương hiệu văn hóa của địa phương. Với khẩu hiệu "The Sunrise Legacy – Di sản của bình minh", sự kiện gửi gắm thông điệp về một Lâm Đồng năng động, sáng tạo, vươn lên mạnh mẽ trong thời kỳ mới, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị di sản và thiên nhiên vốn có.

Ban tổ chức cho biết công tác chuẩn bị đã được triển khai kỹ lưỡng, từ an toàn bay, an ninh trật tự đến phương án phân luồng giao thông. Trong thời gian diễn ra lễ hội, các hoạt động bên lề như triển lãm nghệ thuật ngoài trời, biểu diễn đường phố, không gian check-in cùng khinh khí cầu cũng sẽ được tổ chức, mang đến không khí sôi động cho du khách.

 

Tin liên quan

Ca sĩ Cẩm Vân khẳng định: âm nhạc Việt Nam hãnh diện khi có Đức Trí

Ca sĩ Cẩm Vân khẳng định: âm nhạc Việt Nam hãnh diện khi có Đức Trí

(NLĐO) - Đức Trí mời một ca sĩ khiếm thị đặc biệt lên live concert "Có đôi lần", khiến khán giả bật khóc.

Nhạc sĩ Đức Trí Đức Trí Đức Trí diễn ở Bản hòa ca Mặt trời và di sản
