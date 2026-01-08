Dừng đàm phán với Nhật Bản về hợp tác đầu tư điện hạt nhân Ninh Thuận 2

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dừng đàm phán với Nhật Bản về hợp tác đầu tư điện hạt nhân Ninh Thuận 2

Thùy Linh - theo TTXVN

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Công Thương chủ động thông báo cho phía Nhật Bản về việc không hợp tác đầu tư xây dựng điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Chiều tối 7-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Nhà máy điện hạt nhân (Ban Chỉ đạo), chủ trì Phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Chỉ đạo đàm phán điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với Nga trong tháng 1 - 2026 - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Nhà máy điện hạt nhân chủ trì Phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Công Thương chủ động thông báo cho phía Nhật Bản về việc không hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2; đồng thời, chủ trì hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chính phủ quyết định việc chấm dứt điều chỉnh Thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 theo đúng quy định của Luật Điều ước quốc tế và pháp luật liên quan.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo EVN phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan, tham gia đàm phán với phía Nga về hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, bảo đảm hoàn thành trong tháng 1-2026; khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương trong việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 để sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công.

EVN phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Khánh Hòa làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, nhanh chóng ổn định sinh kế cho các gia đình tại nơi ở mới để không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống người dân địa phương.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu PVN chủ động phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất phương án lựa chọn đối tác có công nghệ nguồn tiên tiến phù hợp với tình hình mới để hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định; phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Khánh Hòa làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, nhanh chóng ổn định sinh kế cho các gia đình tại nơi ở mới để không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống người dân địa phương; chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương để được tiếp tục sử dụng tài liệu của Nhật Bản về dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo họp hàng tháng để rà soát, kiểm điểm việc triển khai các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân; với tinh thần "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ".

Các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tích cực triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo mục tiêu xây dựng nhà máy điện hạt nhân, phục vụ yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ mới.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa) được Quốc hội khóa XII phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2009. Nhưng sau đó, vào năm 2016, Quốc hội khóa XIV có nghị quyết về việc tạm dừng triển khai dự án. Trước yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, cuối năm 2024, Trung ương Đảng, Quốc hội thống nhất chủ trương tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Tin liên quan

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng 2 dự án điện hạt nhân

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng 2 dự án điện hạt nhân

Dự án được triển khai tại xã Phước Dinh với tiến độ thực hiện từ năm 2025 đến 2030, tổng mức đầu tư gần 6.700 tỉ đồng

Lắng nghe người dân góp ý về vị trí tái định cư Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 2

(NLĐO) - Hai vị trí tại xã Vĩnh Hải được đề xuất làm khu tái định cư, đảm bảo nằm ngoài vùng bảo vệ khẩn cấp và có điều kiện phát triển lâu dài

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển điện hạt nhân phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử phải là chiến lược lâu dài.

điện hạt nhân thủ tướng phạm minh chính điện hạt nhân Ninh Thuận Nga
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo