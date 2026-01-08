Dừng đàm phán với Nhật Bản về hợp tác đầu tư điện hạt nhân Ninh Thuận 2

Chiều tối 7-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Nhà máy điện hạt nhân (Ban Chỉ đạo), chủ trì Phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Nhà máy điện hạt nhân chủ trì Phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Công Thương chủ động thông báo cho phía Nhật Bản về việc không hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2; đồng thời, chủ trì hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chính phủ quyết định việc chấm dứt điều chỉnh Thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 theo đúng quy định của Luật Điều ước quốc tế và pháp luật liên quan.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo EVN phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan, tham gia đàm phán với phía Nga về hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, bảo đảm hoàn thành trong tháng 1-2026; khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương trong việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 để sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công.

EVN phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Khánh Hòa làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, nhanh chóng ổn định sinh kế cho các gia đình tại nơi ở mới để không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống người dân địa phương.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu PVN chủ động phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất phương án lựa chọn đối tác có công nghệ nguồn tiên tiến phù hợp với tình hình mới để hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định; phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Khánh Hòa làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, nhanh chóng ổn định sinh kế cho các gia đình tại nơi ở mới để không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống người dân địa phương; chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương để được tiếp tục sử dụng tài liệu của Nhật Bản về dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo họp hàng tháng để rà soát, kiểm điểm việc triển khai các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân; với tinh thần "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ".

Các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tích cực triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo mục tiêu xây dựng nhà máy điện hạt nhân, phục vụ yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ mới.