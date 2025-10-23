HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lắng nghe người dân góp ý về vị trí tái định cư Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 2

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Hai vị trí tại xã Vĩnh Hải được đề xuất làm khu tái định cư, đảm bảo nằm ngoài vùng bảo vệ khẩn cấp và có điều kiện phát triển lâu dài

Ngày 23-10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lắng nghe ý kiến người dân thôn Thái An (xã Vĩnh Hải) về việc lựa chọn vị trí xây dựng khu tái định cư cho Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Theo Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa - đơn vị chủ đầu tư dự án di dân tái định cư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, sau khảo sát, có 2 vị trí được đánh giá khả thi để bố trí khu tái định cư mới cho người dân bị ảnh hưởng.

Trong đó, vị trí 1 tại thôn Mỹ Phong (xã Vĩnh Hải) có diện tích khoảng 69,24 ha, cách tâm lò phản ứng khoảng 6,8 km, nằm ngoài vùng bảo vệ khẩn cấp. Tổng lô đất dự kiến bố trí tái định cư 1.095 lô, mỗi lô có diện tích 150 - 230 m².

Khánh Hòa lắng nghe dân góp ý vị trí tái định cư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 - Ảnh 1.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tại buổi gặp gỡ người dân

Vị trí 2 tại thôn Khánh Nhơn (xã Vĩnh Hải) có diện tích khoảng 76,63 ha, cách tâm lò phản ứng khoảng 8 km, nằm ngoài vùng bảo vệ khẩn cấp. Tổng lô đất dự kiến bố trí tái định cư 1.415 lô, mỗi lô có diện tích 120 - 200 m².

Theo Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng Khánh Hòa, vị trí 1 phù hợp hơn vì tổng diện tích đất ở lớn, hạ tầng xã hội và dịch vụ đồng bộ với các khu đất đã được bố trí cho giáo dục, y tế, công trình công cộng, cây xanh… Vị trí này cũng có tiềm năng để phát triển kinh tế và du lịch. Còn vị trí 2 được nhận định hạn chế mở rộng về lâu dài, quỹ đất thương mại dịch vụ cũng ít hơn.

Tại buổi gặp gỡ, đa số người dân thôn Thái An đồng tình ủng hộ thực hiện Dự án Điện hạt nhân. Tuy nhiên, ngành chức năng cần có những chính sách ưu đãi, hỗ trợ phù hợp cho người dân.

Cũng theo người dân, 2 vị trí đề xuất nêu trên ở cách xa khu dân cư hiện tại, do đó sẽ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân về sau.

Trước đó, tỉnh Khánh Hòa dự định xây dựng khu tái định cư diện tích khoảng 54 ha tại thôn Thái An. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế và ý kiến từ Bộ Khoa học và Công nghệ, địa điểm này có một phần nằm trong bán kính 1 km từ hàng rào nhà máy thuộc "khu vực cấm dân cư".

Khánh Hòa lắng nghe dân góp ý vị trí tái định cư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 - Ảnh 2.

Người dân vùng Dự án Điện hạt nhân mong muốn vị trí tái định cư phù hợp

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết các ý kiến của người dân sẽ được tiếp thu nhằm rà soát, khảo sát thêm nhiều vị trí khác để người dân có thêm lựa chọn.

Ông Hoàng cũng mong muốn người dân tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương, tạo đồng thuận trong thực hiện Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Về các chính sách hỗ trợ cho người dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ tiếp tục đề xuất và kiến nghị các bộ ngành, trung ương áp dụng những chính sách hỗ trợ tốt nhất để xây dựng khu tái định cư Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận.

"Khi triển khai thu hồi đất, tỉnh áp dụng chính sách hỗ trợ ở những mức cao nhất, tốt nhất hiện nay. Ví dụ như hiện nay hỗ trợ theo quy định, qua rà soát thì có một số nội dung về vật kiến trúc trên đất nông nghiệp không hỗ trợ được, chúng tôi cũng kiến nghị bổ sung hỗ trợ nội dung này. Đối với những trường hợp có nhu cầu tái định cư sẽ được bố trí chỗ tốt nhất, ổn định đời sống của bà con khi triển khai nhà máy điện hạt nhân. Vì sự phát triển của quốc gia, rất mong bà con chia sẻ với tỉnh để cùng sắp xếp nơi tái định cư để dự án điện hạt nhân được triển khai thuận lợi. Riêng các khu tái định cư sẽ kịp hoàn thành theo thời gian Chính phủ giao là trước 31-12-2025" – ông Trịnh Minh Hoàng nói.

