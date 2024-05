Sáng 22-5, đơn vị diệt côn trùng chuyên nghiệp được khách sạn The Shine (đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) thuê phá bỏ một tổ ong ở phía trên mặt tiền của khách sạn.

Ban lãnh đạo khách sạn The Shine thăm hỏi và hỗ trợ viện phí điều trị đối với gia đình chị Ph.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, việc thực hiện phá bỏ tổ ong sắp hoàn thành thì bất ngờ đàn ong bay túa ra, đốt chị H.T.P. (SN 1989) và 2 con là cháu B.T.N. (SN 2012) và N.H.Đ. (SN 2023, trú tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng) đang dừng xe chờ đèn xanh tại ngã tư Lê Hồng Phong - Hoàng Hữu Nhân (gần khách sạn The Shine).

Hậu quả, cả 3 mẹ con chị Ph. bị đàn ong đốt hàng chục nốt khắp người, phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện trẻ em Hải Phòng, 2 cháu nhỏ hiện đều tỉnh táo, đang thở oxy gọng, môi chi hồng, phổi thông khí 2 bên được, không rale, không khó thở. Tim đều, rõ, mạch quay bắt rõ, tần số tim, nhịp xoang 130 lần/phút, huyết áp 120/80 mmHg. Bụng mềm, không chướng, gan lách không sờ thấy.

Hai cháu nhỏ có khoảng 30 nốt ong đốt ở các vị trí đầu, tay, ngực, lưng, vết đốt đỏ, không nề, kích thước bằng đầu kim, trẻ đau nhiều vết đốt.

Riêng chị H.T.P. đang được điều trị tại Khoa hồi sức tích cực nội và chống độc, Bệnh viện Việt-Tiệp (TP Hải Phòng).

Bác sĩ Khoa hồi sức tích cực nội và chống độc cho biết hiện bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, không tụt huyết áp, giao tiếp được và không có gì ảnh hưởng đến đến tính mạng nhưng vẫn phải điều trị theo dõi.

Đơn vị diệt côn trùng chuyên nghiệp được thuê xử lý tổ ong

Cháu B.T.N. (SN 2012) đang điều trị tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc điều hành khách sạn The Shine, cho biết rất lấy làm đáng tiếc về vụ tai nạn hi hữu này. Ngay trong trưa 22-5, đại diện Ban lãnh đạo khách sạn The Shine đã đến thăm hỏi và hỗ trợ tiền viện phí điều trị đối với 3 mẹ con chị Ph..

Ông Hà cho biết thêm, tổ ong trên xuất hiện cách đây khoảng 3 tháng, rất hung dữ, trước đó đã từng tấn công người đi đường, nhân viên và khách của khách sạn nên khách sạn đã thuê một đơn vị diệt côn trùng chuyên nghiệp xử lý tổ ong trên. Do tổ ong lớn và đàn ong hung dữ nên trong quá trình phá tổ ong trên, ong đã bay tán loạn rồi tấn công người đi đường.