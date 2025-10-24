Dùng flycam quay dinh thự của Ngân Collagen và đăng lên mạng: Có thể bị xử lý hình sự!

Nhiều ngày qua, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip quay dinh thự 500 tỉ đồng của Ngân Collagen (tên thật Trần Thị Bích Ngân) tại phường Hưng Phú, TP Cần Thơ bằng flycam. Người sử dụng flycam quay từ trên cao toàn cảnh dinh thự của Ngân Collagen, thậm chí là zoom sát từng cửa sổ đang mở.

Dinh thự của Ngân Collgen được quay bằng flycam đăng trên mạng xã hội. Nguồn: Ảnh cắt từ clip trên TikTok

Trong clip cũng thể hiện có một người phụ nữ đang bước từ trong dinh thự ra, phát hiện thấy flycam thì liền vội vã quay trở vào. Đoạn clip khiến cư dân mạng tranh cãi gay gắt, đa số đều cho rằng đây là hành vi "xâm phạm quyền riêng tư".

Hiện đoạn clip từ tài khoản đăng tải ban đầu đã bị ẩn. Tuy nhiên, nhiều kênh TikTok khác đã kịp lưu và đăng tải lại.

Theo luật sư Nguyễn Văn Đức, Văn phòng Luật sư Vạn Lý (TP Cần Thơ), vụ việc trên có 3 vấn đề pháp lý.

Thứ nhất, đối với hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái có gắn camera (flycam), theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 30 Luật Phòng không nhân dân, quy định về việc cấp phép đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay khác "Hoạt động ngoài khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay, phạm vi hoạt động trong tầm nhìn trực quan bằng mắt thường, có trọng lượng cất cánh tối đa nhỏ hơn 0,25 kg để phục vụ vui chơi giải trí" thì được miễn cấp phép bay.

Nếu thiết bị bay này vượt quá trọng lượng cất cánh tối đa 0,25 kg thì phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ hai, đối với hành vi điều khiển bay xâm nhập vào khu vực từ mặt đất chiếu theo chiều phương thẳng đứng của phần quyền sử dụng đất hợp pháp của cá nhân, tổ chức: Theo clip đăng tải trên TikTok, hành vi sử dụng flycam quay từ trên cao toàn cảnh dinh thự, thậm chí là zoom sát từng cửa sổ đang mở có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Bởi hành vi này đã xâm phạm đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình theo Điều 21, Hiến pháp năm 2013 và Điều 38, Bộ luật Dân sự năm 2015.

Thứ ba, đối với hành vi phát tán clip trên mạng xã hội, theo quy định pháp luật dân sự "Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình và việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý..."

Nhiều người tụ tập trước dinh thự của Ngân Collagen để quay phim, chụp ảnh, livestream

Ngoài ra, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện về hành vi "..truyền đưa thông tin nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác".

"Việc sử dụng hình ảnh, video clip còn tùy thuộc vào ý thức chủ quan của người sử dụng và hậu quả xảy ra trong trường hợp nghiêm trọng thì còn có thể bị xử lý hình sự" - luật sư Nguyễn Văn Đức nhận định.