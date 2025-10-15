HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Động thái bất ngờ của Ngân Collagen sau khi Ngân 98 bị bắt

Trần Thái

(NLĐO) - Cộng đồng mạng lại dồn sự chú ý về phía Ngân Collagen - người từng “đấu tố” gay gắt với hotgirl Ngân 98

Không lâu sau khi Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi Ngân 98) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo Điều 193 Bộ Luật Hình sự, cộng đồng mạng tiếp tục xôn xao khi tài khoản TikTok hơn 626.000 lượt theo dõi, có "tick xanh" của Trần Thị Bích Ngân (còn gọi là Ngân Collagen) bất ngờ chuyển sang chế độ riêng tư.

Theo ghi nhận, tài khoản TikTok chính thức của Ngân Collagen hiện không còn hiển thị video công khai như trước. Việc chuyển sang chế độ riêng tư đồng nghĩa chủ tài khoản chỉ cho phép người quen hoặc bạn bè đã chọn xem nội dung, thay vì chia sẻ với toàn bộ người dùng nền tảng.

Trên trang Facebook cá nhân có hơn 4.000 bạn bè, Ngân Collagen cũng khóa bình luận, hạn chế tương tác với công chúng.

Động thái bất ngờ của Ngân Collagen sau khi Ngân 98 bị bắt - Ảnh 1.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh dư luận đang "đào lại" loạt ồn ào giữa Ngân Collagen và Ngân 98. Đây là hai cái tên từng nổi tiếng trong giới kinh doanh thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và sản phẩm giảm cân.

Trước đó, giữa hai bên từng nổ ra mâu thuẫn gay gắt liên quan đến việc tố nhau "bán hàng kém chất lượng" và "quảng cáo sai sự thật". Cụ thể, một người tên H. – được cho là nhân viên của Ngân Collagen, từng đăng bài tố sản phẩm giảm cân của Ngân 98 có chứa sibutramin, chất bị cấm trong thực phẩm hỗ trợ giảm cân.

Ngân 98 sau đó trực tiếp xuống Cần Thơ để đối chất, cho rằng H. cố tình "gài bẫy" và tung tin sai sự thật, đồng thời nghi ngờ phía Ngân Collagen đứng sau vụ việc nhằm "hạ uy tín" mình. Câu chuyện càng thêm rối khi trên mạng xuất hiện thông tin về "bà dì" của H. – người được cho là mang sản phẩm đi kiểm nghiệm, nhưng danh tính và nguồn gốc kết quả kiểm nghiệm không rõ ràng.

Trong lúc hai bên "đấu tố" qua lại, cộng đồng mạng phát hiện nhiều sản phẩm được hai người này quảng cáo đều có dấu hiệu chưa được cấp phép lưu hành, chưa công bố tiêu chuẩn chất lượng hoặc quảng cáo vượt quá nội dung cho phép. Một số sản phẩm do Ngân Collagen giới thiệu như kẹo táo thải mỡ bụng hay N-Collagen chanh plus còn ghi nhãn sản xuất tại Công ty TNHH Dược phẩm Vesco (Hà Nội).

Tháng 5-2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành công văn yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, quảng cáo các sản phẩm do Ngân Collagen quảng bá, đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm để xác định có chứa chất cấm hay không. Cục cũng cho biết chưa từng cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố hoặc xác nhận nội dung quảng cáo cho các sản phẩm này. 

Đến nay, khi Ngân 98 bị bắt, động thái "ẩn mình" của Ngân Collagen một lần nữa gây chú ý. Dư luận hiện vẫn chia thành nhiều luồng ý kiến, có người cho rằng mối quan hệ giữa hai "hot girl kinh doanh" này là đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực làm đẹp; số khác lại nghi ngờ từng có sự hợp tác rồi mâu thuẫn. 

Tuy nhiên, chưa có cơ quan chức năng nào xác nhận họ có liên quan trực tiếp trong hoạt động sản xuất kinh doanh chung. Hiện vụ án liên quan đến Ngân 98 vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM mở rộng làm rõ.

Ngân Collagen (SN 1995, quê Cà Mau), được biết đến là doanh nhân tại Cần Thơ. Năm 2018, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa tại Pháp và được trao giải "Hoa hậu có làn da đẹp nhất". 

Trên các kênh mạng xã hội của mình, Ngân Collagen thường công khai khoe hình ảnh biệt thự sang trọng, nội thất xa xỉ, xe sang, đồ hiệu và cuộc sống được cho là xa hoa.

Tin liên quan

Chủ tịch Ngân hàng ACB bị xúc phạm, luật quy định ra sao?

Chủ tịch Ngân hàng ACB bị xúc phạm, luật quy định ra sao?

(NLĐO) - Bên cạnh việc có thể bị xử lý hình sự, người xúc phạm Chủ tịch Ngân hàng ACB có thể bồi thường thiệt hại nếu ngân hàng chứng minh bị tổn thất

Ngân hàng Thế giới hủy tài trợ, người dân lo lắng

Người dân lo lắng vì Ngân hàng Thế giới không tiếp tục tài trợ, hủy hoàn toàn hợp phần 2 ra khỏi Dự án CCSEP Nha Trang

Vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng: Truy tặng Huân chương dũng cảm cho bảo vệ ngân hàng

(NLĐO) - Ngày 28-12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký quyết định truy tặng Huân chương dũng cảm cho ông Trần Minh Thành (53 tuổi, nguyên nhân viên bảo vệ Phòng Giao dịch Ngũ Hành Sơn - Ngân hàng BIDV chi nhánh Sông Hàn, TP Đà Nẵng).

cộng đồng mạng Cục An toàn thực phẩm Ngân Collagen
