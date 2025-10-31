Dừng hoạt động trại heo công nghệ cao gây mùi hôi thối

Ngày 31-10, thông tin từ UBND xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hóa cho biết người dân thôn Lâm Chính (xã Thanh Quân) đã dỡ lều lán, không còn tập trung đông người trước khu trang trại heo công nghệ cao của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ASEAN, sau khi được cơ quan chức năng công bố kết luận về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.

Trang trại heo của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ASEAN gây mùi hôi thối khiến người dân địa phương bất bình. Ảnh: Tuấn Minh

Kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Thanh Hóa cho thấy hệ thống phun sương khử mùi không hoạt động, bể chứa phân che bạt không kín, máy tách ép phân phát tán mùi, và việc tự ý đốt xác lợn chết lộ thiên là những nguyên nhân chính gây ô nhiễm.

Ngoài ra, trang trại còn nhiều hạng mục không tuân thủ giấy phép môi trường đã được phê duyệt.

Người dân lập lán trại phản đối trại heo

Cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp khắc phục toàn bộ vi phạm trước ngày 10-11, không được nuôi thêm đàn heo mới và chỉ được nuôi hết lứa hiện có. Sau thời hạn 20-4-2026, trang trại buộc phải dừng hoạt động chăn nuôi để xử lý những tồn tại về môi trường.

Về mùi hôi thối, theo lý giải của đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ASEAN, nguyên nhân ô nhiễm một phần do vụ hỏa hoạn gần đây khiến gần 1.000 con heo sữa bị chết cháy.

Trước đó, vào chiều ngày 29-10, nhiều người dân tại thôn Lâm Chính, xã Thanh Quân đã tập trung tại khu vực đồi mía, dựng lều lán ngay trước lối vào khu trang trại nuôi heo của Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế ASEAN để phản đối tình trạng ô nhiễm môi trường do trang trại gây ra, yêu cầu chính quyền vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài.

Trang trại chăn nuôi heo của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ASEAN được xây dựng trên diện tích gần 190.000 m2, công suất khoảng 30.000 con mỗi năm (10.000 heo sau cai sữa và 20.000 heo thịt), đi vào hoạt động từ năm 2024.