Dừng hoạt động trại heo công nghệ cao gây mùi hôi thối

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dừng hoạt động trại heo công nghệ cao gây mùi hôi thối

Tuấn Minh

(NLĐO)- Cơ quan chức năng ở Thanh Hóa đã yêu cầu dừng hoạt động trại heo công nghệ cao gây mùi hôi thối để khắc phục hậu tình trạng ô nhiễm môi trường

Ngày 31-10, thông tin từ UBND xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hóa cho biết người dân thôn Lâm Chính (xã Thanh Quân) đã dỡ lều lán, không còn tập trung đông người trước khu trang trại heo công nghệ cao của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ASEAN, sau khi được cơ quan chức năng công bố kết luận về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.

Dừng hoạt động trại heo công nghệ cao gây mùi hôi thối - Ảnh 1.

Trang trại heo của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ASEAN gây mùi hôi thối khiến người dân địa phương bất bình. Ảnh: Tuấn Minh

Kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Thanh Hóa cho thấy hệ thống phun sương khử mùi không hoạt động, bể chứa phân che bạt không kín, máy tách ép phân phát tán mùi, và việc tự ý đốt xác lợn chết lộ thiên là những nguyên nhân chính gây ô nhiễm.

Ngoài ra, trang trại còn nhiều hạng mục không tuân thủ giấy phép môi trường đã được phê duyệt.

Dừng hoạt động trại heo công nghệ cao gây mùi hôi thối - Ảnh 2.

Người dân lập lán trại phản đối trại heo

Cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp khắc phục toàn bộ vi phạm trước ngày 10-11, không được nuôi thêm đàn heo mới và chỉ được nuôi hết lứa hiện có. Sau thời hạn 20-4-2026, trang trại buộc phải dừng hoạt động chăn nuôi để xử lý những tồn tại về môi trường.

Về mùi hôi thối, theo lý giải của đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ASEAN, nguyên nhân ô nhiễm một phần do vụ hỏa hoạn gần đây khiến gần 1.000 con heo sữa bị chết cháy.

Trước đó, vào chiều ngày 29-10, nhiều người dân tại thôn Lâm Chính, xã Thanh Quân đã tập trung tại khu vực đồi mía, dựng lều lán ngay trước lối vào khu trang trại nuôi heo của Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế ASEAN để phản đối tình trạng ô nhiễm môi trường do trang trại gây ra, yêu cầu chính quyền vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài.

Trang trại chăn nuôi heo của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ASEAN được xây dựng trên diện tích gần 190.000 m2, công suất khoảng 30.000 con mỗi năm (10.000 heo sau cai sữa và 20.000 heo thịt), đi vào hoạt động từ năm 2024.

Tin liên quan

Người dân phản đối trại heo gây ô nhiễm môi trường

Người dân phản đối trại heo gây ô nhiễm môi trường

(NLĐO)- Chính quyền xã Quảng Bình (Thanh Hóa) đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin người dân phản đối trại heo tồn tại hàng chục năm gây ô nhiễm môi trường

Chủ tịch UBND xã xử phạt trại heo xả thải hơn 1 tỉ đồng

(NLĐO)- Một trang trại heo xả thải gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc vừa bị Chủ tịch UBND xã Cẩm Tân (Thanh Hóa) xử phạt hơn 1 tỉ đồng

Vừa hoạt động trở lại, trại heo công suất 60.000 con/năm lại gây mùi hôi thối

(NLĐO)- Được cho phép hoạt động trở lại sau sự cố gây mùi hôi thối hồi giữa năm 2024, nhưng chỉ sau ít ngày, trại heo công suất 60.000 con/năm lại gây mùi.

Thanh Hóa trại heo trại heo công nghệ cao trại heo gây hôi thối Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ASEAN
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo