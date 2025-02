Dùng kéo đâm bạn nhậu trọng thương

Ngày 12-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hưng (SN 1980; ngụ xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ hành vi đâm bạn nhậu trọng thương.

Nguyễn Văn Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 18-1, tại trang trại của gia đình anh N.V.N. (ngụ thôn Lục Hải, xã Nga Giáp), anh T.V.T. (SN 1982) và một số thanh niên cùng thôn tổ chức uống rượu.

Trong quá trình uống rượu, giữa anh T. và Nguyễn Văn Hưng đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã và xô xát.

Tại đây, Hưng đã dùng một chiếc kéo có sẵn tại trang trại tấn công vào vùng mặt, ngực, cổ và phía sau lưng anh T. dẫn tới bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Nga Sơn tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.