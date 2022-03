Ngày 19-3, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Quân (SN 1970, trú thôn Đắk Xô, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi giết người.



Đối tượng Trần Văn Quân bị bắt giữ

Trước đó, ngày 13-3, lực lượng Công an Đắk Nông tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện ông Nguyễn Mạnh Kiểm (1960, trú thôn Đắk Xô) tử vong tại nhà ông Quân, trên người có nhiều vết thương.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tại hiện trường, nạn nhân bị đâm 5 nhát, còn ông Quân đã bỏ trốn khỏi nhà.

Ngày 17-3, sau khi ra quyết định khởi tố vụ án và xác lập chuyên án, nhiều tổ công tác của Công an tỉnh Đắk Nông đã đến các tỉnh, thành phố phía nam, phối hợp với công an địa phương để xác minh, truy bắt đối tượng. Đến 0 giờ ngày 19-3, lực lượng công an đã bắt giữ ông Quân tại một cơ sở lưu trú.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trần Văn Quân khai nhận vào ngày 13-3 do có mâu thuẫn trong lúc uống rượu nên đã dùng dao đâm chết ông Nguyễn Mạnh Kiểm, sau đó chạy xe máy đi đến nhiều tỉnh, thành phía Nam lẩn trốn.