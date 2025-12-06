Dựng khung sắt chống sạt lở tường thành đá 600 năm tuổi ở Thanh Hóa

Thành nhà Hồ (còn gọi là thành Tây Đô) thuộc xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa được Hồ Quý Ly xây dựng vào năm 1397. Đây là tòa thành đá có kiến trúc độc đáo bậc nhất Việt Nam và thế giới. Nơi đây từng được xem là kinh đô, trung tâm văn hóa, chính trị, xã hội của nước Đại Ngu dưới triều Hồ.
Trải qua hơn 600 năm tồn tại, tòa thành đá đã được UNESCO ghi danh là di sản Văn hóa thế giới vào năm 2011.
Trong những năm gần đây, thành đá ở khu vực cổng Bắc có nhiều đoạn đã xuống cấp, sụt lún, đổ sập, một số đoạn đã đang có hiện tượng nghiêng đổ. Để gia cố, bảo vệ thành đá, tỉnh Thanh Hóa đã chi hơn 14 tỉ đồng, giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư triển khai dự án gia cố, dùng khung thép chống đỡ các đoạn tường Thành nhà Hồ có nguy cơ đổ sập.
Các khung chống đỡ được dựng lên ở tường thành phía Bắc để bảo vệ thành và an toàn cho du khách khi tham quan di sản thế giới Thành nhà Hồ
