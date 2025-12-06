Dựng khung sắt chống sạt lở tường thành đá 600 năm tuổi ở Thanh Hóa

Thành nhà Hồ (còn gọi là thành Tây Đô) thuộc xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa được Hồ Quý Ly xây dựng vào năm 1397. Đây là tòa thành đá có kiến trúc độc đáo bậc nhất Việt Nam và thế giới. Nơi đây từng được xem là kinh đô, trung tâm văn hóa, chính trị, xã hội của nước Đại Ngu dưới triều Hồ.

Thành nhà Hồ - tòa thành đá hơn 600 năm ở Thanh Hóa

Trải qua hơn 600 năm tồn tại, tòa thành đá đã được UNESCO ghi danh là di sản Văn hóa thế giới vào năm 2011.

Trong những năm gần đây, thành đá ở khu vực cổng Bắc có nhiều đoạn đã xuống cấp, sụt lún, đổ sập, một số đoạn đã đang có hiện tượng nghiêng đổ. Để gia cố, bảo vệ thành đá, tỉnh Thanh Hóa đã chi hơn 14 tỉ đồng, giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư triển khai dự án gia cố, dùng khung thép chống đỡ các đoạn tường Thành nhà Hồ có nguy cơ đổ sập.

Đoạn tường thành phía Bắc được xem là nơi bị xuống cấp, sạt lở mạnh nhất trong những năm qua buộc tỉnh Thanh Hóa phải chi khoảng 14 tỉ đồng để gia cố, bảo vệ

Theo Trung tâm bảo tồn di sản thế giới Thành nhà Hồ, hiện tại có 16 điểm sạt lở được ghi nhận

Giải pháp được đưa ra là dựng các khung sắt lớn gia cố từ chân lên bề mặt thành để đỡ những khối đá lớn có nguy cơ bị đổ sập tại những điểm tường thành đã có dấu hiệu xuống cấp

Các khung chống đỡ được dựng lên ở tường thành phía Bắc để bảo vệ thành và an toàn cho du khách khi tham quan di sản thế giới Thành nhà Hồ

Một số nơi, những khối đá lớn đã phình ra theo thời gian, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào

Cổng phía Bắc Thành nhà Hồ, nơi tập trung các điểm sạt lở

Tại khu vực phía Bắc có nhiều tảng đá đổ sập trước đây vương khắp nơi

Theo Trung tâm di sản thế giới Thành nhà Hồ, về lâu dài cần có một cuộc khảo cổ học toàn diện quanh tường thành để đưa ra các giải pháp bảo tồn cho muôn đời sau