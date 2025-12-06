HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Dựng khung sắt chống sạt lở tường thành đá 600 năm tuổi ở Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Tại di sản thế giới Thành nhà Hồ - thành đá hơn 600 năm ở Thanh Hóa có 16 điểm sạt lở, nhiều nơi có nguy cơ đổ sập đã được dựng khung sắt để bảo vệ

Thành nhà Hồ (còn gọi là thành Tây Đô) thuộc xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa được Hồ Quý Ly xây dựng vào năm 1397. Đây là tòa thành đá có kiến trúc độc đáo bậc nhất Việt Nam và thế giới. Nơi đây từng được xem là kinh đô, trung tâm văn hóa, chính trị, xã hội của nước Đại Ngu dưới triều Hồ.

Dựng khung sắt chống sạt lở tường thành đá 600 năm tuổi ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Thành nhà Hồ - tòa thành đá hơn 600 năm ở Thanh Hóa

Trải qua hơn 600 năm tồn tại, tòa thành đá đã được UNESCO ghi danh là di sản Văn hóa thế giới vào năm 2011.

Trong những năm gần đây, thành đá ở khu vực cổng Bắc có nhiều đoạn đã xuống cấp, sụt lún, đổ sập, một số đoạn đã đang có hiện tượng nghiêng đổ. Để gia cố, bảo vệ thành đá, tỉnh Thanh Hóa đã chi hơn 14 tỉ đồng, giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư triển khai dự án gia cố, dùng khung thép chống đỡ các đoạn tường Thành nhà Hồ có nguy cơ đổ sập.

Dựng khung sắt chống sạt lở tường thành đá 600 năm tuổi ở Thanh Hóa - Ảnh 2.

Đoạn tường thành phía Bắc được xem là nơi bị xuống cấp, sạt lở mạnh nhất trong những năm qua buộc tỉnh Thanh Hóa phải chi khoảng 14 tỉ đồng để gia cố, bảo vệ

Dựng khung sắt chống sạt lở tường thành đá 600 năm tuổi ở Thanh Hóa - Ảnh 3.

Theo Trung tâm bảo tồn di sản thế giới Thành nhà Hồ, hiện tại có 16 điểm sạt lở được ghi nhận

Dựng khung sắt chống sạt lở tường thành đá 600 năm tuổi ở Thanh Hóa - Ảnh 4.

Giải pháp được đưa ra là dựng các khung sắt lớn gia cố từ chân lên bề mặt thành để đỡ những khối đá lớn có nguy cơ bị đổ sập tại những điểm tường thành đã có dấu hiệu xuống cấp

Dựng khung sắt chống sạt lở tường thành đá 600 năm tuổi ở Thanh Hóa - Ảnh 5.
Dựng khung sắt chống sạt lở tường thành đá 600 năm tuổi ở Thanh Hóa - Ảnh 6.
Dựng khung sắt chống sạt lở tường thành đá 600 năm tuổi ở Thanh Hóa - Ảnh 7.

Các khung chống đỡ được dựng lên ở tường thành phía Bắc để bảo vệ thành và an toàn cho du khách khi tham quan di sản thế giới Thành nhà Hồ

Dựng khung sắt chống sạt lở tường thành đá 600 năm tuổi ở Thanh Hóa - Ảnh 8.

Một số nơi, những khối đá lớn đã phình ra theo thời gian, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào

Dựng khung sắt chống sạt lở tường thành đá 600 năm tuổi ở Thanh Hóa - Ảnh 9.

Cổng phía Bắc Thành nhà Hồ, nơi tập trung các điểm sạt lở

Dựng khung sắt chống sạt lở tường thành đá 600 năm tuổi ở Thanh Hóa - Ảnh 10.

Tại khu vực phía Bắc có nhiều tảng đá đổ sập trước đây vương khắp nơi

Dựng khung sắt chống sạt lở tường thành đá 600 năm tuổi ở Thanh Hóa - Ảnh 11.

Theo Trung tâm di sản thế giới Thành nhà Hồ, về lâu dài cần có một cuộc khảo cổ học toàn diện quanh tường thành để đưa ra các giải pháp bảo tồn cho muôn đời sau

Dựng khung sắt chống sạt lở tường thành đá 600 năm tuổi ở Thanh Hóa - Ảnh 12.

Thành nhà Hồ được xây dựng trên bình đồ có hình gần vuông, có bốn cổng thành theo chính hướng Nam - Bắc - Tây - Đông. Trong ảnh là cổng Nam (cổng Tiền), cổng thành to lớn nhất trong 4 cổng thành.

 

Tin liên quan

Kỳ thú thành đá cổ Tà Kơn

Kỳ thú thành đá cổ Tà Kơn

(NLĐO) – Nằm sâu trong một cánh rừng già ở Bình Định, thành Tà Kơn được tạo nên bởi những khối đá hình trụ có niên đại từ 1,8 - 2 triệu năm. Không chỉ vậy, nơi đây còn được cho là một mật cứ của nhà Tây Sơn.

Độc đáo những "tường thành" đá trên đỉnh Sài Khao

(NLĐO)- Sài Khao là một bản làng xa xôi vào hẻo lánh nhất của huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), địa danh này còn lưu giữ nhiều dấu tích của binh đoàn Tây Tiến năm xưa và hiện là điểm đến ưa thích của những người thích khám phá thiên nhiên

Nghe tiếng ngàn xưa vọng về (*): Tìm lời giải cho nhiều điều kỳ bí ở thành nhà Hồ

(NLĐO) - Những cuộc khai quật tại thành nhà Hồ (Thanh Hóa) đang dần lộ diện hình hài của một kinh đô, đặc biệt là việc tìm thấy chính điện thành nhà Hồ. Đây là dấu tích Chính điện cổ nhất trong lịch sử Kinh đô Việt Nam được phát hiện cho tới ngày hôm nay

Di sản văn hóa thế giới di sản thế giới điểm sạt lở thành nhà Hồ kiến trúc độc đáo tòa thành đá thành đá 600 năm tuổi
