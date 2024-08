Dựng màn kịch tinh vi, cô gái lừa cả bạn trai là công an và người giúp việc

Ngày 21-8, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Hoàng Thị Thu Nguyệt (SN 1997, trú tại tổ dân phố Mỹ Khê Tây, phường Đồng Hoà, quận Kiến An, TP Hải Phòng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị cáo Hoàng Thị Thu Nguyệt tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng, từ tháng 11-2018 đến tháng 5-2023, Hoàng Thị Thu Nguyệt đã liên tiếp thực hiện một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn TP Hải Phòng với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Cụ thể, vào khoảng đầu năm 2021, Nguyệt quen biết với anh Đ.Th.L. (SN 1982, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội) là Tổng giám đốc Công ty X (tên công ty đã thay đổi) và bà T.T.T.V. (SN 1972, trú tại huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Khi được bà V. mời đến nhà chơi, Nguyệt tự giới thiệu anh L. là Hoàng Thăng Long, bố đẻ của Nguyệt và là con đẻ ông A. (tên đã được thay đổi, là nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng). Cùng với đó, Nguyệt "nổ" mẹ đẻ mình đang làm luật sư và sinh sống tại TP HCM. Nguyệt cũng tự giới thiệu bản thân sinh năm 1992, hiện là giám đốc Công ty X, đang sinh sống ở Hà Nội.

Trong quá trình quen biết với bà V., Nguyệt phát sinh quan hệ tình cảm với anh T.H.P. (SN 1994, là con trai bà V.).

Khoảng tháng 11-2022, khi biết gia đình anh P. bán nhà, có tài sản nên Nguyệt nảy sinh ý định chiếm đoạt. Nguyệt đưa ra thông tin không có thật về việc "bố đẻ" là Hoàng Thăng Long có hứa hẹn mua cho Nguyệt, P. một căn nhà tại khu đô cao cấp ở quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng với giá khoảng 20 tỉ đồng và sẽ cho anh P. đứng tên.

Để bạn trai tin tưởng, Nguyệt lên mạng xã hội facebook thuê 1 sim số điện thoại 0964.xxx.999 (có đuôi giống đuôi số điện thoại của anh L.), tự tạo tài khoản zalo đặt tên hiển thị là "Thăng Long". Sau đó, Nguyệt sử dụng hình ảnh anh L. làm hình đại diện, kết bạn zalo với P., giả mạo người đàn ông này nhắn tin cho anh P. với nội dung sẽ mua cho Nguyệt và P. một căn nhà tại khu đô thị cao cấp. Ngày 20-12-2022, Nguyệt thuê căn nhà ở khu đô thị cao cấp với giá 35 triệu đồng/tháng, sau đó chụp ảnh căn nhà gửi cho anh P. nói là "bố đẻ" mình đã mua cho cả hai người căn nhà này rồi bảo bạn trai chuyển cho Nguyệt 175 triệu đồng làm nội thất căn nhà.

Khi anh P. yêu cầu Nguyệt đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của căn nhà trên thì Nguyệt lên mạng xã hội đặt làm giả GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất mang họ tên anh P.. Tuy nhiên, khi nhận được GCNQSDĐ giả thấy không giống nên Nguyệt chụp phần thông tin GCNQSDĐ của căn nhà tại khu đô thị cao cấp (khi thuê nhà chủ nhà cung cấp cho Nguyệt) gửi cùng hình ảnh trang đầu GCNQSDĐ giả có tên T.H.P. đến tài khoản zalo của P..

Thấy tạo được lòng tin về việc góp tiền mua căn nhà trên, Nguyệt đã yêu cầu và bạn trai nhiều lần chuyển tiền cho Nguyệt với tổng số tiền là 1 tỉ 546 triệu đồng. Trong quá trình này, Nguyệt đã chuyển lại cho anh P. số tiền 110 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt của bạn trai 1 tỉ 436 triệu đồng.

Theo trình bày của anh P. (hiện đang công tác tại một cơ quan công an ở TP TP Hải Phòng), anh và Nguyệt có yêu nhau và bản thân cũng xác định tiến tới hôn nhân. Vào tháng 5-2023, cả hai đã chụp ảnh cưới nhưng mỗi lần anh P. yêu cầu Nguyệt cung cấp lý lịch để làm thủ tục báo cáo tổ chức, xác minh thì Nguyệt lại né tránh, tìm cách để hai bên cãi vã với mục đích trì hoãn đám cưới. Phát hiện Nguyệt đã dựng lên vở kịch để lừa tiền của mình, anh P. đã làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng.

Một nạn nhân khác bị nữ quái này đưa vào "ma trận" là chị V.T.T.H. (SN 1997, trú tại phường An Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Vào tháng 5-2023, biết chị H. bị các đối tượng sử dụng mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt số tiền 177 triệu đồng, Nguyệt nói với chị H. là mình có quan hệ thân thiết với lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, có thể giúp chị H. lấy lại tiền đã bị lừa đảo.

Ngày 15-5-2023, lấy lý do phải chi tiền cho lãnh đạo cơ quan công an để chỉ đạo lấy lại số tiền chị H. bị lừa, Nguyệt yêu cầu chị H. chuyển khoản 30 triệu đồng. Hai ngày sau, tiếp tục lấy lý do cần phải tiếp tục chi cho cơ quan công an, Nguyệt lại yêu cầu chị H. chuyểncho mình 10 triệu đồng. Tổng số tiền 40 triệu đồng nhận của nạn nhân, Nguyệt sử dụng cá nhân hết.

Cũng vào tháng 5-2023, biết bà N.T.K. (1959, là người giúp việc cho Nguyệt tại căn hộ ở khu chung cư cao cấp tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng) làm GCNQSDĐ. Nguyệt đã "nổ" có quan hệ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng và đã lừa đảo chiếm đoạt 570 triệu đồng của người giúp việc.

Tại phiên toà, bị cáo Hoàng Thị Thu Nguyệt thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt 14 năm tù giam đối với bị cáo Hoàng Thị Thu Nguyệt và buộc bị cáo phải hoàn trả lại số tiền đã lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại.