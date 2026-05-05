Pháp luật

Dùng thẻ quân nhân "dỏm" để đi cò đất

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Lực lượng quân sự tại Đà Nẵng phát cảnh báo về trường hợp lập thẻ quân nhân dỏm để đi môi giới, giao dịch đất đai, hòng lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc.

Ngày 5-5, Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) phát cảnh báo về việc xuất hiện đối tượng sử dụng thẻ ngành và giấy tờ giả mạo đơn vị để lừa đảo.

Theo đó, đối tượng dùng thẻ mang tên Phạm Anh Phương (SN 1992), ghi chức danh hậu cần kỹ thuật, cấp bậc trung úy. Tuy nhiên, hình thức thẻ này không đúng quy chuẩn của Bộ Quốc phòng.

Dùng thẻ quân nhân "dỏm" để đi cò đất - Ảnh 1.

Thẻ quân nhân và văn bản "dỏm" được các đối tượng sử dụng

Đồng thời, văn bản có tên “Giấy xin phép ra vào cơ quan” với nội dung “trao đổi tài liệu đất đai, để phục vụ tăng gia chăn nuôi, trồng trọt” có nhiều lỗi trình bày, kiểu chữ không đồng nhất và con dấu có dấu hiệu bị cắt ghép kỹ thuật số.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà, người này có dấu hiệu tự xưng cán bộ quân đội nhằm môi giới, giao dịch đất đai trái phép và yêu cầu người dân chuyển tiền đặt cọc, phí “làm hồ sơ nhanh”.

Đơn vị này khẳng định, quân đội không tham gia vào các quy trình giao dịch đất đai dân sự hay cấp phép ra vào cơ quan một cách tùy tiện như trên.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc giao dịch dân sự (đất đai, mua bán) thông qua các giấy tờ không chính thống này.

Khi có nghi ngờ phải liên hệ trực tiếp với cơ quan quân sự địa phương hoặc công an để kiểm tra thông tin cán bộ.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra 1 quân nhân giúp cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết lừa đảo

(NLĐO)- Bộ Công an xác định ông Trần Văn Toản, giảng viên Khoa Quân chủng Phòng không - Không quân, là một trong những người có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết và đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nữ cựu quân nhân lừa tiền tỉ của nhiều người thân

(NLĐO)- Do cần tiền chi tiêu, Lê Thị Ánh, cựu quân nhân, đã dùng các thủ đoạn gian dối lừa nhiều bạn bè, người thân với số tiền hơn 2,7 tỉ đồng rồi bỏ trốn

Vụ nữ sinh bị tông chết ở Ninh Thuận: Khởi tố vợ và chú của cựu quân nhân

(NLĐO)- Liên quan vụ nữ sinh lớp 12 bị tông chết ở tỉnh Ninh Thuận, CQĐT Khu vực 3 - Quân chủng Phòng không - Không quân vừa khởi tố thêm 2 người là vợ và chú của cựu quân nhân Hoàng Văn Minh.

