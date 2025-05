Dùng từ “lóng” như "mưa phùn", "bán lúa", "rời ổ" để báo vị trí làm việc của CSGT

Ngày 8-5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết vừa phát hiện, xử lý 2 hội nhóm trên mạng xã hội Facebook có hoạt động thông báo vị trí chốt làm nhiệm vụ của lực lượng công an trên địa bàn tỉnh.

Công an làm việc với một người liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện 2 hội nhóm trên mạng xã hội thường xuyên có hành vi thông báo vị trí, khu vực tuần tra, kiểm soát, chốt đo nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn huyện Mai Châu với mục đích giúp thành viên trong nhóm có thể tránh né, đối phó với hoạt động kiểm tra của lực lượng chức năng.

Nhằm tránh việc phát hiện của cơ quan chức năng, các nhóm trên kiểm soát chặt chẽ người tham gia nhóm và dùng các từ "lóng" để ám chỉ việc kiểm tra của lực lượng CSGT như: "chim mẹ", "chim con", "mưa phùn", "bán lúa", "rời ổ"…

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp Công an xã Mai Hạ, Công an xã Chiềng Châu đã triệu tập, làm việc với 5 cá nhân liên quan gồm: V.M.C. (SN 2000); H.V.S. (SN 2003); H.V.Đ. (SN 1990); H.V.C. (SN 1991) và H.V.T. (SN 1979), cùng trú tại huyện Mai Châu, Hòa Bình. Tại buổi làm việc, các cá nhân đã nhận thức được hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với ông H.V.Đ. và ông H.V.S về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật". Đồng thời, cảnh cáo, giáo dục, răn đe đối với 3 cá nhân còn lại và vô hiệu hóa 2 nhóm có hoạt động vi phạm trên mạng xã hội.