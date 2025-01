Lập nhóm báo chốt kiểm tra nồng độ cồn, 3 người bị xử phạt

Ngày 18-1, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 người về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật".

Một trong 3 trường hợp được Công an tỉnh Hà Nam lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi đăng tải thông tin thông chốt lực lượng CSGT làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, tốc độ

Theo Công an tỉnh Hà Nam, qua công tác nắm tình hình, công an phát hiện trên mạng xã hội zalo "Nhóm GT" (có gần 1.000 thành viên), thường xuyên đăng tải bài viết có nội dung liên quan đến việc thông báo hoạt động của tổ công tác lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra nồng độ cồn, vi phạm tốc độ.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm rõ 3 trường hợp là: Đ.N.L. (SN 1997; ngụ huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) là người thành lập, quản lý, phê duyệt thành viên vào nhóm, đồng thời đăng tải thông tin báo chốt ngày 23-11-2024; N.V.H. (SN 1993; ngụ Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) đã đăng 1 bài viết báo chốt vào ngày 2-12-2024; T.V.T. (SN 1980, ngụ thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã đăng 1 bài viết báo chốt vào ngày 12-12-2024.

Căn cứ tài liệu xác minh, ngày 17-1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp trên 7,5 triệu đồng/người; yêu cầu giải tán nhóm, gỡ bỏ tin bài và cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội cần chấp hành đúng quy định của pháp luật, không thành lập nhóm đăng tải, cung cấp, chia sẻ các thông tin liên quan đến báo chốt giao thông, các thông tin xúc phạm lực lượng chức năng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật.