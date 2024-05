Dùng xe ôtô khách đi trộm cắp khắp các tỉnh thành

Ngày 17-5, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Công an TP Ninh Bình vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ 3 đối tượng để làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản" gồm: Nguyễn Hùng Kiên (SN 1986); Phùng Đình Phúc; Nguyễn Sơn Hùng (SN 1980, cùng ngụ TP Hà Nội).



Ba đối tượng đi dùng ôtô đi trộm cắp tài sản ở nhiều tỉnh thành. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trong đó, Nguyễn Hùng Kiên đã có 3 tiền sự và 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tội tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có; Phùng Đình Phúc đã có 1 tiền sự và 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình đây là nhóm đối tượng đã gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai do bản thân nghiện ma túy và không có công việc, thu nhập nên đã bàn nhau đi trộm cắp tài sản.

Thủ đoạn của chúng là chuẩn bị xe ôtô khách đã cũ, sử dụng biển kiểm soát giả, kìm cộng lực, xà cày, xà beng, rìu… đồng thời thường xuyên thay đổi màu sơn xe, lợi dụng thời gian và các tuyến đường vắng người để tránh hệ thống camera an ninh, sau đó tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.

Với thủ đoạn trên, nhóm này đã đi xe tới TP Ninh Bình trộm cắp nhiều xe máy, tivi, dàn karaoke….của người dân,

Mở rộng điều tra, nhóm này còn khai nhận đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa và TP Hà Nội.

Hiện Công an TP Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.