Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết ngày 17-2, Công an thị xã (TX) Quảng Yên đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp tại Lễ hội Tiên Công (xã Cẩm La, TX Quảng Yên). Lực lượng công an thu giữ 12 chiếc điện thoại di động mà các đối tượng này đã trộm cắp được trong ngày 17-2.

3 "nữ quái" gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tại Lễ hội Tiên Công

Trước đó, hồi 11 giờ ngày 17-2, Đội Cảnh sát hình sự, Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự Công an TX Quảng Yên phối hợp với Công an xã Cẩm La tiến hành kiểm tra hành chính xe ôtô nhãn hiệu Xpander biển số 98A 312.xx do Nguyễn Văn T. (SN 1967, trú tại phố Tiền Giang, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển. Xe chở theo 3 người gồm Lê Thị Thanh (SN 1960, trú tại tổ 1, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang); Trần Thị Phượng (SN 1989, trú tại tổ 8, khu Quang Trung, phường Mạo Khê, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) và Nguyễn Thị Ba (SN 1961, trú tại khu Tiền Giang 2, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Cả 3 đối tượng trên đều có tiền án về các tội trộm cắp tài sản và ma túy.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 1 túi xách của nhóm đối tượng này bêntrong có 12 điện thoại di động các loại.

Qua đấu tranh, 3 đối tượng nữ khai nhận số điện thoại trên do các đối tượng trộm cắp được tại Lễ hội Tiên Công tại xã Cẩm La trong buổi sáng cùng ngày (lái xe không biết sự việc).

Hiện, Đội Cảnh sát hình sự Công an TX Quảng Yên đang tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng và đã xác định được 5 bị hại của vụ việc trên.