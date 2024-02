Chị kể hôm đó ngày 9-2 (tức ngày 30 tháng 12 năm Quý Mão) chị từ sân bay Nội Bài (TP Hà Nội) đi TP HCM. Chị đi cùng 2 con nhỏ, sân bay đông khách, một mình chị đẩy 3 thùng đồ lớn, 2 cái valy, một bó hoa hồng, một cành đào và một túi xách nhỏ.



"Mình đi vào quầy để check in và được một anh an ninh sân bay hướng dẫn rất tận tình, chu đáo. Thấy mình có con nhỏ, anh còn lấy khay cho mình dựng đồ để mình để mấy cái thùng lên. Anh còn mang cành đào và thùng đồ ra chỗ cuốn đồ để cuốn lại cho mình để mình có thể dễ dàng kéo vali và đi cùng 2 bé nhỏ. Mình làm xong thủ tục check in và được anh hướng dẫn đi qua cửa an ninh"- chị kể.

Theo nữ hành khách, sau khi 3 mẹ con đi vào cửa an ninh, chị mới nhớ ra chưa cảm ơn anh an ninh hàng không.

Sau khi vào khu vực cách ly, nữ hành khách đã đứng lân la hỏi thì biết nhân viên an ninh hàng không đã giúp đỡ chị tên là Nguyễn Đình Hải, tổ 3, an ninh soi chiếu quốc nội sân bay Nội Bài. Hôm nay anh được phân công làm ở khu soi hành lý quá khổ, gần sát ngay chỗ quầy chị làm check in. Thấy chị đẩy nhiều đồ và đi cùng 2 con nhỏ nên anh đã tận tình giúp đỡ.

"Qua diễn đàn này, mình xin được gửi lời cảm ơn anh Nguyễn Đình Hải, an ninh soi chiếu sân bay Nội Bài. Một cử chỉ cao đẹp cho ngày tận cùng của năm 2023. Chúc anh và gia đình năm mới 2024 nhiều sức khỏe và vạn sự như ý"- nữ hành khách cảm kích viết.

Bài viết của chị đã được nhiều người quan tâm. Một lời bình luận cũng cho biết đã từng thấy anh giúp rất nhiều người.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết ngày cuối năm, sân bay Nội Bài vẫn nhộn nhịp hành khách đi và đến.

Theo kế hoạch, ngày 9-2 có 465 chuyến bay và 71 ngàn lượt khách qua sân bay Nội Bài. Theo thông tin hiển thị trên app iNIA (ứng dụng theo dõi chuyến bay) của Cảng Nội Bài, trong khung giờ tối giao thừa đến thời khắc chuyển giao năm mới, vẫn còn rất nhiều chuyến bay hối hả thực hiện theo kế hoạch, chủ yếu là chặng bay giữa TP Hà Nội và TP HCM.

Tại Nhà ga hành T1, mặc dù lượng khách giảm nhiều so với các ngày trước đó, song vẫn còn nhiều hành khách ngóng chờ người thân, nhiều hành khách vội vã khởi hành.

Sân bay Nội Bài đang áp dụng các biện pháp tăng cường an ninh cấp độ 1, tăng cường các ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ hiệu quả dịp cao điểm phục vụ Tết nguyên đán. Một trong các biện pháp đó có thể nhắc đến việc đưa vào thí điểm làn thu phí tự động không dừng tại Nhà ga hành khách T1 giúp các phương tiện lưu thông nhanh chóng, hạn chế áp lực lên giao thông phía trước nhà ga...

Một số hình ảnh ghi nhận tại sân bay Nội Bài chiều tối 30 Tết (9-2):