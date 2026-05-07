Sáng 7-5, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết sau khoảng một tuần tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Quy Nhơn - Chí Thạnh đưa vào khai thác, nhiều hành vi nguy hiểm đã liên tiếp bị phát hiện.

Một thanh niên đạp xe tập thể dục trên cao tốc đoạn qua Hoài Nhơn

Cụ thể, trong quá trình tuần tra, lực lượng CSGT phát hiện một thanh niên đạp xe tập thể dục trên tuyến cao tốc đoạn qua Hoài Nhơn. Qua xác minh, người này có biểu hiện hạn chế nhận thức nên lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa ra khỏi tuyến và nhắc nhở.

Chiều 3-5, CSGT tiếp tục phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy biển số 77-M1.29xx chạy ngược chiều trên tuyến cao tốc. Tổ công tác lập tức yêu cầu dừng xe, quay đầu rời khỏi tuyến và tuyên truyền các quy định an toàn giao thông.

Theo Trung tá Lê Xuân Thưởng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT), đây chỉ là 2 trong số nhiều trường hợp vi phạm được ghi nhận sau gần một tuần tuyến cao tốc này thông xe.

Đáng lo ngại, tại khu vực Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), một số người dân còn tự ý tháo mở hàng rào bảo vệ để vào bán nước ven tuyến cao tốc. Có trường hợp dùng tời quay tay tự chế để giao hàng và nhận tiền từ tài xế.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều hành vi nguy hiểm như đi bộ băng ngang đường cao tốc, trẻ em lên đường vui chơi, người dân mang hành lý đứng chờ xe khách hay gia súc xuất hiện trong hành lang an toàn giao thông.

Người đàn ông điều khiển xe máy biển số 77-M1.29xx chạy ngược chiều trên đường cao tốc qua địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo lực lượng CSGT, nguyên nhân chủ yếu là một bộ phận người dân sống ven tuyến vẫn xem đường cao tốc như đường dân sinh nên ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế.

Hiện CSGT cùng công an địa phương tăng cường tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuyệt đối không tháo dỡ hàng rào, mở lối đi trái phép, chăn thả gia súc hoặc để trẻ em xâm nhập vào đường cao tốc nhằm phòng ngừa tai nạn nghiêm trọng.

Trước đó, trưa 29-4, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Quy Nhơn - Chí Thạnh chính thức được đưa vào khai thác. Tuyến này kết nối trực tiếp vào đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ở phía Bắc và kết thúc phía Bắc hầm Cù Mông (Gia Lai), dẫn vào Quốc lộ 1 (từ Km1050 - Km1227 của cao tốc Bắc - Nam CT.01).



