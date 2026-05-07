HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đường cao tốc mới thông xe đã xuất hiện hàng loạt hành vi nguy hiểm

Đức Anh

(NLĐO) - Chỉ sau vài ngày thông xe, tuyến cao tốc qua Quảng Ngãi, Gia Lai liên tiếp xuất hiện nhiều hành vi nguy hiểm.

Sáng 7-5, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết sau khoảng một tuần tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Quy Nhơn - Chí Thạnh đưa vào khai thác, nhiều hành vi nguy hiểm đã liên tiếp bị phát hiện.

Cao tốc mới thông xe đã xuất hiện hàng loạt vi phạm nguy hiểm - Ảnh 1.

Một thanh niên đạp xe tập thể dục trên cao tốc đoạn qua Hoài Nhơn

Cụ thể, trong quá trình tuần tra, lực lượng CSGT phát hiện một thanh niên đạp xe tập thể dục trên tuyến cao tốc đoạn qua Hoài Nhơn. Qua xác minh, người này có biểu hiện hạn chế nhận thức nên lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa ra khỏi tuyến và nhắc nhở.

Chiều 3-5, CSGT tiếp tục phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy biển số 77-M1.29xx chạy ngược chiều trên tuyến cao tốc. Tổ công tác lập tức yêu cầu dừng xe, quay đầu rời khỏi tuyến và tuyên truyền các quy định an toàn giao thông.

Theo Trung tá Lê Xuân Thưởng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT), đây chỉ là 2 trong số nhiều trường hợp vi phạm được ghi nhận sau gần một tuần tuyến cao tốc này thông xe.

Đáng lo ngại, tại khu vực Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), một số người dân còn tự ý tháo mở hàng rào bảo vệ để vào bán nước ven tuyến cao tốc. Có trường hợp dùng tời quay tay tự chế để giao hàng và nhận tiền từ tài xế.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều hành vi nguy hiểm như đi bộ băng ngang đường cao tốc, trẻ em lên đường vui chơi, người dân mang hành lý đứng chờ xe khách hay gia súc xuất hiện trong hành lang an toàn giao thông.

Cao tốc mới thông xe đã xuất hiện hàng loạt vi phạm nguy hiểm - Ảnh 3.

Người đàn ông điều khiển xe máy biển số 77-M1.29xx chạy ngược chiều trên đường cao tốc qua địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo lực lượng CSGT, nguyên nhân chủ yếu là một bộ phận người dân sống ven tuyến vẫn xem đường cao tốc như đường dân sinh nên ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế.

Hiện CSGT cùng công an địa phương tăng cường tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuyệt đối không tháo dỡ hàng rào, mở lối đi trái phép, chăn thả gia súc hoặc để trẻ em xâm nhập vào đường cao tốc nhằm phòng ngừa tai nạn nghiêm trọng.

Trước đó, trưa 29-4, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Quy Nhơn - Chí Thạnh chính thức được đưa vào khai thác. Tuyến này kết nối trực tiếp vào đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ở phía Bắc và kết thúc phía Bắc hầm Cù Mông (Gia Lai), dẫn vào Quốc lộ 1 (từ Km1050 - Km1227 của cao tốc Bắc - Nam CT.01).


Tin liên quan

Từ trưa 29-4, thông xe cao tốc Quảng Ngãi – hầm Cù Mông phục vụ lễ 30-4

Từ trưa 29-4, thông xe cao tốc Quảng Ngãi – hầm Cù Mông phục vụ lễ 30-4

(NLĐO) – Từ 11 giờ 30 ngày 29-4, tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn Quảng Ngãi đến hầm Cù Mông chính thức được đưa vào khai thác.

Thủ tướng yêu cầu sớm khai thác Cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn

(NLĐO) – Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đưa vào thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Hình ảnh công trường cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn trong lễ 2-9

(NLĐO)- Nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 nhưng trên công trường cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, hàng ngàn kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài thi công để đảm bảo dự án đúng tiến độ.

tổ công tác đường cao tốc Bộ Công an Quốc lộ 1 Cục cảnh sát
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo