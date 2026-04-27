Thời sự Xã hội

Từ trưa 29-4, thông xe cao tốc Quảng Ngãi – hầm Cù Mông phục vụ lễ 30-4

Đức Anh

(NLĐO) – Từ 11 giờ 30 ngày 29-4, tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn Quảng Ngãi đến hầm Cù Mông chính thức được đưa vào khai thác.

Thông tin này được Khu Quản lý đường bộ 3 (Cục Đường bộ Việt Nam) xác nhận ngày 27-4. Theo đó, các chủ đầu tư đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để tổ chức thông xe một số đoạn tuyến quan trọng sau thời gian thi công.

Từ trưa 29-4, thông xe cao tốc Quảng Ngãi – hầm Cù Mông phục vụ lễ 30-4 - Ảnh 1.

Tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ chính thức thông xe vào trưa 29-4

Cụ thể, dự án thành phần cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư đã hoàn thành nghiệm thu tuyến chính và các nút giao (ngoại trừ nút giao Đức Phổ). 

Toàn tuyến dài 88 km, điểm đầu kết nối với cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, điểm cuối nối với cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn.

Trong giai đoạn đầu khai thác, một số hạng mục vẫn tiếp tục được hoàn thiện, gồm 3 ống hầm phía Đông, nút giao Đức Phổ, trạm dừng nghỉ, hệ thống kiểm soát tải trọng, thu phí tự động và các tuyến đường gom dân sinh.

Cùng thời điểm, Ban Quản lý dự án 85 cũng đưa vào khai thác tuyến cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn và một phần tuyến Quy Nhơn – Chí Thạnh (đoạn qua địa bàn Gia Lai), với điểm cuối kết nối trực tiếp vào hầm Cù Mông.

Riêng đoạn phía Nam hầm Cù Mông thuộc dự án Quy Nhơn – Chí Thạnh hiện vẫn đang tiếp tục thi công và sẽ được đưa vào khai thác sau khi hoàn thành.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, trong thời gian đầu vận hành, người tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm Luật Giao thông đường bộ, chú ý hệ thống biển báo, giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên tuyến cao tốc mới.

Tin liên quan

TPHCM chuẩn bị quỹ đất phục vụ Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Từ 22 giờ ngày 2-3, bắt đầu thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam

Bộ Xây dựng chốt mức thu phí trên 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam, cao nhất 5.200 đồng/km

Từ 22 giờ ngày 2-3, bắt đầu thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam

(NLĐO) - Cao tốc Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây sẽ bắt đầu thu phí từ 22 giờ ngày 2-3-2026.

Bộ Xây dựng chốt mức thu phí trên 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam, cao nhất 5.200 đồng/km

(NLĐO) - Bộ Xây dựng chấp thuận mức thu phí 5 tuyến cao tốc: Mai Sơn - QL45; QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Phan Thiết - Dầu Giây

